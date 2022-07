Un fost comandant american a calculat cât de repede ar putea epuiza Ucraina rachetele utilizate de sistemele HIMARS oferite de americani

„M142 HIMARS este un vehicul rapid care circulă cu 96 de km/h pe şosele şi în jur de 48 de km/h pe teren accidentat. M270 (n.r. lansatoarele multiple furnizate de Marea Britanie Ucrainei) este un vehicul cu şenile proiectat să ţină pasul cu tancurile pe teren accidentat. Este mai lent”, explică acesta, potrivit hotnews.ro.

De asemenea, lansatorul M270 este mai greu de reparat fiindcă are mai multe componente, dar „HIMARS este practic o camionetă cu rachete. Un echipaj mai mic este de asemenea mai uşor de antrenat”.

Avantajul sistemelor HIMARS sunt faptul că poţi trage, reîncărca şi le poţi muta mai rapid.

„Nevoia de manevre rapide în estul Ucrainei este un avantaj pentru HIMARS”, explică generalul.

Fostul comandant mai menţionează că SUA nu au atât de multe sisteme HIMARS în inventar, estimările bazate pe informaţiile disponibile public plasând numărul lor la aproximativ 500.

„HIMARS nu pot fi găsite pur şi simplu la magazin. Aproape toate sunt cu unităţi ale armatei/marinei şi sunt necesare pentru planuri de urgenţă. Dar mai este un factor important la care jurnaliştii nu se gândesc: în loc să se concentreze pe sistemele HIMARS, luaţi în considerare rachetele lansate! Sunt un factor destul de important”, afirmă el.

Generalul face apoi câteva calcule: fiecare sistem HIMARS lansează un minim de două cartuşe pe zi. Fiecare cartuş are 6 rachete ceea ce înseamnă că fiecare HIMARS ar trage 12 rachete pe zi.

Cele 16 sisteme HIMARS primite iniţial de Ucraina ar lansa în total 192 de rachete zilnic. Într-o lună numărul rachetelor lansate ar ajunge la aproximativ 5.800 şi, la o rată de precizie de 90%, ar distruge aproximativ 5.200 de ţinte.

-16 HIMARS in Ukraine.

-Each HIMARS fires a minimum (MINIMUM!) of 2 pods/day

-Each pod has 6 missiles...12 missiles/HIMAR/Day

-12 missiles x 16 HIMARS = 192 missiles/day



In 1 month, 16 launchers will fire approx 5800 missiles & accurately hit about 5200 (90%) targets. 7/