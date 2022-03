Un editor de ştiri rus a cerut scuze colegilor săi ucraineni pentru război: „Îmi pare rău că nu am împiedicat autorităţile ruse să facă asta”

Olga Malchevska de la BBC Ukrainian se află în platoul de ştiri al BBC Londra când a văzut în direct cum casa familiei ei din Kiev a fost lovită de un atac. Familia ei este în siguranţă, aşa cum declarase şi ea la momentul respectiv.

Ivan Kolpakov şi-a cerut scuze pentru că nu a reuşit să împiedice războiul din Ucraina: „Îmi pare foarte rău că nu am împiedicat autorităţile ruse să facă asta”, a spus jurnalistul la The Media Show.

This from The Media Show is staying with me. Russian journalist Ivan Kolpakov has to run his news site from outside Russia. Olga Malchevska from BBC Ukrainian is in London. On Friday, her family home in Kyiv was hit by an attack. Her family are safe. Ivan wanted to say this. pic.twitter.com/Xfk4jFdiK8