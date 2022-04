Un comandant ucrainean îi cere ajutorul Papei Francisc: „Salvaţi-le vieţile din mâinile lui Satana, care vrea să ardă toate fiinţele vii”

„Sanctitatea Voastră, Papa Francisc! Eu nu sunt catolic, sunt ortodox. Cred în Dumnezeu şi ştiu că lumina învinge întotdeauna întunericul”, începe scrisoarea adresată Suveranului Pontif, maiorul Serhii Volyna, potrivit Pravda Ukrainska.

„Nu am văzut apelurile dumneavoastră către lume şi nu am citit toate declaraţiile dumneavoastră; lupt de mai bine de 50 de zile şi tot ce am timp să fac este să duc o bătălie aprigă pentru fiecare metru de oraş care este înconjurat de inamic”, mai scrie maiorul.

„Sunt un războinic. Sunt un ofiţer care a depus un jurământ de credinţă ţării sale. Şi sunt gata să lupt până la capăt. [O fac] În ciuda forţei copleşitoare a inamicului, în ciuda condiţiilor inumane de pe câmpul de luptă, a tirului constant de artilerie şi de rachete, a lipsei de apă, de hrană şi de medicamente.

Probabil că aţi văzut multe în viaţa dvs. Dar sunt sigur că nu aţi văzut niciodată lucrurile care se întâmplă la Mariupol. Pentru că aşa arată iadul pe pământ.

Am puţin timp să descriu toate ororile pe care le văd aici în fiecare zi. Femei cu copii şi bebeluşi locuiesc în buncărele de la fabrică, le este foame şi frig. În fiecare zi, ei trăiesc în vizorul avioanelor inamice. Răniţii mor în fiecare zi pentru că nu există medicamente, apă, mâncare”,mai precizează acesta.

Comandantul ucrainean reaminteşte despre bombardarea teatrului dramatic din Mariupol, unde aproxumativ 300 de civili au murit şi îl roagă pe Suveranului Pontif să ajute la evacuarea oamenilor care încă se mai află în oraş, să îi salveze din „mâinile lui Satana”, după cum spune el.

„Apelez la dumneavoastră pentru ajutor. Pentru că a venit vremea când rugăciunile nu sunt suficiente. Ajutaţi-mă să-i salvez. După bombardarea teatrului dramatic, nimeni nu mai are încredere în ocupanţii ruşi. Aduceţi adevărul în lume, evacuaţi oamenii şi salvaţi-le vieţile din mâinile lui Satana, care vrea să ardă toate fiinţele vii”, conchide maiorul Serhii Volyna.

Mariupolul se află sub asediu de la 1 martie, iar ruşii îl bombardează constant, încercând să preia controlul total al oraşului.

Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că se încearcă găsirea unor soluţii pentru a-i ajuta pe apărătorii ucraineni din Mariupol. El a transmis un mesaj clar Moscovei, afirmând că uciderea acestora ar putea pune capăt negocierilor de pace cu Rusia.

Pe 17 aprilie, Statul Major General al Ucrainei a anunţat că armata rusă se pregăteşte probabil pentru o operaţiune navală de debarcare în Mariupol.