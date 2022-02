Moment impresionant. Un civil ucrainean se pune în faţa blindatelor ruseşti care defilează în sudul Ucrainei | VIDEO

O postare de pe Twitter a CNW arată cum un civil ucrainean încearcă să oprească înaintarea blindatelor ruseşti, punându-se în faţa lor. Între timp, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a chemat vineri pe europenii care au o experienţă de luptă în Ucraina, pentru a respinge invazia armatei ruse, relatează AFP. În acelaşi timp, Zelenski a criticat reacţia europeană, descriind-o ca fiind prea „lentă”.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să trimită o delegaţie de negociere cu Ucraina, care să aibă loc însă la Minsk, în capita aliatului său belarus, după cum a declarat tot vineri un purtător de cuvânt al Kremlinului.

Ukrainian civilian attempting to stop a convoy of Russian armoured vehicles in southern Ukraine #Russia #Ukraine pic.twitter.com/55v4USPLlx