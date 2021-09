Un cerb alb rar a fost împuşcat pe străzile unui oraş din Anglia VIDEO

Locuitorii unui mic oraş situat în apropiere de Liverpool au rămas şocaţi când au văzut cerbul alb alergând pe străzi duminică dimineaţă. Reprezentanţii Societăţii Regale de Prevenire a Cruzimii faţă de Animale (RSPCA) au declarat că i-au sfătuit pe poliţişti „să lase animalul să-şi găsească drumul înapoi în pădure”, potrivit Digi24.

Însă poliţia din comitatul Merseyside a precizat că ofiţerii au decis să eutanasieze animalul, din cauza îngrijorării că ar putea reprezenta un pericol pentru motociclişti şi pietoni.

După ce a fost semnalată prezenţa animalului în oraş, forţele de ordine au reuşit să-l „conducă” într-o zonă industrială a oraşului.

„Nu puteam lăsa cerbul să alerge pe străzi şi să-i pună în pericol pe motocicliştii şi pietonii din zonă, mai ales că se apropia întunericul. Ca atare, la lăsarea serii s-a decis eutanasierea cerbului”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei, potrivit BBC.

