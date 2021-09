Un britanic a fost confundat cu un lider al Mafiei siciliene căutat din anii '90 şi a fost arestat de poliţiştii olandezi

Miercurea trecută, un britanic de 54 de ani a fost încătuşat în timp ce se afla la un restaurant din Haga. El a fost arestat de mai mulţi poliţişti înarmaţi care i-au pus pe cap o glugă şi l-au târât în faţa clienţilor îngroziţi, scrie presa locală.

Bărbatul a fost confundat cu fugarul Matteo Messina Denaro, un lider al Mafiei siciliene, căutat din anul 1993. Italia a cerut autorităţilor olandeze să execute un mandat de arestare internaţional, crezând că britanicul este persoana căutată. Avocatul bărbatului l-a identificat pe acesta drept Mark L.

„Când mi-au spus că a fost arestat pentru că se credea că este Matteo Messina Denaro, am crezut că glumesc. Clientul meu s-a născut şi a crescut în Anglia şi are un accent de Liverpool foarte puternic. A fost evident de la început că era o neînţelegere,” a spus avocatului bărbatului, Leon van Kleef, pentru The Guardian.

Leon van Kleef a spus că britanicul a mers în Olanda pentru a urmări competiţia de Formula 1 de la Zandvoort, care a avut loc weekendul trecut şi a ales să mai rămână câteva zile la Haga. După arestare, bărbatul a fost dus la închisoarea Vught.

„Când soţia clientului meu, care iniţial era îngrijorată, şi-a dat seama că este o neînţelegere şi că soţul ei fusese arestat sub acuzaţia că ar fi Matteo Messina Denaro, nu se putea opri din râs”, a spus avocatul Kleef.

Britanicul Mark L. a stat în închisoare până sâmbătă, timp în care autorităţile italiene i-au verificat identitatea. Cu toate că a fost eliberat, cazul său a rămnas deschis deoarece italienii nu au restras cererea pentru executarea mandatului internaţional de arestare. Avocatul britanicului a cerut închiderea acestei proceduri pentru a se termina această poveste.

Matteo Messina Denaro, supranumit „Diabolik”, a fost considerat un candidat pentru rolul de „Capo di tutti capi” (şeful tuturor şefilor) mafiei siciliene, după moartea lui Bernardo Provenzano, în 2016, şi a lui Salvatore Riina, în 2017.

Denaro are acum 59 de ani şi spunea că „a umplut singur un cimitir întreg”. Conform procurorilor italieni, mafiotul şi-a păstrat stilul de viaţă luxos, datorită relaţiilor pe care le are cu oameni de afaceri şi politicieni.

Nu există fotografii recente cu el, aşa că poliţia italiană a ales să îi reconstituie digital figura. În august 2020, televiziunea publică italian Rai a difuzat o înregistrare, datând din martie 1993, în care vocea lui Matteo Messina Denaro a fost identificată pentru prima dată în timpul unui proces în care a fost chemat să depună mărturie. După câteva săptămâni, capul mafiot a fugit şi nimeni nu a mai dat de urma lui.

Acesta a fost condamnat în anul 2000 la închisoare pe viaţă pentru că a ucis sau a ordonat uciderea a zeci de persoane.