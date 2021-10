Un bărbat de 81 de ani escaladează munţi ca să strângă bani în numele soţiei sale, diagnosticată cu Alzheimer

„Este atât de interesant de fiecare dată mă simt ca un băieţel”, a spus el. "Am nevoie doar de o pălărie, mănuşi şi jacheta rezistentă la vânt, dar este absolut magnific. Prefer să stau mai mult aici decât într-o casă încălzită”, a declarat Nick Gardner, potrivit Reuters.

Pentru Gardner, care s-a mutat împreună cu soţia sa Janet dintr-o regiune suburbană a Angliei într-un zonă îndepărtată a munţilor scoţieni, când avea vârsta de 50 de ani, urcarea pe munţi a devenit mai mult decât un vis al copilăriei.

La doi ani după ce a fost diagnosticată cu Alzheimer, în 2018, soţia sa Janet, fostă profesoară, care suferă şi de osteoporoză, se simţea atât de rău încât a avut nevoie de îngrijiri medicale în permanenţă. Gardner a fost devastat şi a decis că are nevoie de o provocare care să-l ajute să facă faţă.

"Când am simţit că nu mă mai descurc, atunci când a fost internată la spital... pur şi simplu nu ştiam ce să fac. Suntem obişnuiţi unul în compania celuilalt 24 de ore pe zi, 7 zile din 7, timp de 30 de ani. Şi apoi brusc ea nu era aici", a spus el.

"Această escaladă mi-a permis să mă reorientez într-o oarecare măsură. A trebuit să găsesc ceva de acest gen, altfel aş fi avut ... probleme de sănătate mintală. Ştiu asta”, a spus Gardner.

Misiunea pe care şi-a propus-o ar putea fi considerată îndrăzneaţă pentru mulţi care au doar jumătate din vârsta sa - să urce pe toate cele 282 de „Munros” scoţiene, sau vârfuri de peste 914 m în 1.200 de zile. El a finalizat 87 până acum.

În cinstea soţiei sale Janet, el strânge bani pentru organizaţiile caritabile Alzheimer Scotland şi Royal Osteoporosis Society.

Aflând mai multe despre reţelele sociale, acesta a început să posteze despre activităţile sale pe Facebook şi Instagram. Multe dintre mesajele de pe pagina sa de strângere de fonduri, unde a adunat peste 30.000 de lire sterline din ţinta de 40.000 de lire sterline, provin de la oameni pe care i-a întâlnit pe munte.

"Cred că era al treilea munte pe care am urcam, când tocmai s-a întâmplat să vorbesc cu alţi excursionişti şi să menţionez de ce făceam această provocare. Şi nu le-a venit să creadă ... Au fost uimiţi ", a spus el.

"Evident, m-am gândit, am ceva aici. Chiar am. Şi nu mi-am dat seama de potenţial. Şi, de atunci, când văd oameni pe munte, îi opresc şi am o mică conversaţie cu ei , povestindu-le de ce fac asta”, a mai spus Nick Gardner.