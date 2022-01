Un asistent medical din Italia a fost filmat când „vaccina la chiuvetă” mai mulţi pacienţi. Primea 400 de euro pentru o imunizare VIDEO

Bărbatul a fost surprins de camerele de luat vederi în timp ce golea seringile cu vaccinul împotriva Covid într-un recipient pentru deşeuri medicale. Recipientul era poziţionat în spatele persoanelor care trebuiau imunizate, iar asistentul se prefăcea că le injectează serul şi apoi vărsa conţinutul injecţiilor în respectivul recipient.

Imaginile cu bărbatul au fost publicate de Poliţia din Peninsulă, aceştia spunând că în medie, asistentul primea cam 400 de euro pe fiecare pacient.

Potrivit Sky News, asistentul medical a fost arestat în oraşul italian Ancona şi ar fi vaccinat fictiv cel puţin 50 de oameni. Alte patru persoane, suspectate că ar fi fost intermediari în această afacere, au fost plasate în arest la domiciliu. Se crede că grupul ar fi câştigat cel puţin 18.000 de euro.

A male nurse was arrested in the Italian town of Ancona for pretending to inject COVID-19 vaccines into at least 50 people in exchange for a bribe.



