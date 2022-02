Un articol al agenţiei de presă a Kremlinului pregătea victoria Rusiei: „Ucraina, reorganizată, restabilită şi revenită de partea lumii ruse”

„O lume nouă se naşte în faţa ochilor noştri.(...) Rusia îşi restabileşte unitatea – tragedia din 1991, această catastrofă teribilă din istoria noastră şi dislocarea ei nefirească au fost depăşite. Da, cu mare preţ, da, prin evenimentele tragice ale unui război civil, pentru că acum fraţii, despărţiţi de apartenenţa la armatele ruse şi ucrainene, încă trag unul în altul, dar nu va mai exista o Ucraina anti- Rusia. Rusia îşi împlineşte integritatea istorică, adunând lumea rusă, poporul rus laolaltă – în toată deplinătatea sa de mari ruşi, beloruşi şi mici ruşi. Dacă am fi abandonat acest lucru, dacă am fi lăsat divizarea temporară să se aşeze timp de secole, atunci nu numai că am fi trădat memoria strămoşilor noştri, dar am fi fost blestemaţi de urmaşii noştri pentru că am permis dezintegrarea pământului rusesc”, se arată în articolul publicat de agenţia rusă de stat, potrivit G4Media.

Articolul din RIA Novosti arată că Putin şi-a asumat o luptă cu Occidentul pentru a consolida „spaţiul rus” şi a anunţat „întorcerea Ucrainei în Rusia”. „Vladimir Putin şi-a asumat, fără un strop de exagerare, o responsabilitate istorică, hotărând să nu lase soluţia problemei ucrainene în seama generaţiilor viitoare. La urma urmei, nevoia de a o rezolva ar rămâne întotdeauna principala problemă pentru Rusia – din două motive cheie. Iar problema securităţii naţionale, adică crearea unei Ucraine antiruseşti şi un avanpost pentru ca Occidentul să facă presiuni asupra noastră, este doar a doua ca importanţă dintre ele”, se mai arată în articol, potrivit sursei citate.

Potrivit sursei citate, articolul a fost publicat pe 26 februarie de RIA Novosti şi şters de pe site la scurt timp, autorul articolului cu titlul „Ofensiva Rusiei şi a lumii noi” fiind Petr Akopov.