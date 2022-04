Ucrainenii stau la coadă chiar şi cinci ore pentru a cumpăra timbre poştale cu nava Moskva, scufundată în Marea Neagră

Timbrele au fost puse în vânzare pe 13 aprilie. Pe acestea apare imaginea unui militar ucrainean care face un gest obscen în direcţia crucişătorului Moskva, însoţit de celebra înjurătură „Russian warship, go fuck yourself”. („Navă rusească, du-te dracu”).

Ilustraţia a fost creată de artistul Boris Groh în onoarea grănicerului ucrainean Roman Hribov, care împreună cu alţi 12 camarazi a fost capturat pe Insula Şerpilor şi care ar fi dat acest răspuns atunci când militarii ruşi de pe crucişătorul Moskva le-au cerut ucrainenilor să se predea, a relatat PRO TV.

Ukrainian karma: Feb. 24: The birth of the “russian warship, go f--k yourself” phrase Apr. 13: President @ZelenskyyUa shows the new postage stamp featuring the phrase Apr. 14: The warship Moskva addressed in the phrase sinks pic.twitter.com/JKJdYyzoeL

Iniţiativa a fost anunţată pe Twitter, de viceministrul de Externe ucrainean, Emine Djeppar.

Printre ucrainenii care au aşteptat la coadă pentru timbru se numărăr şi Mihael, un bătrân de 79 de ani. El a stat 5 ore la coadă pentru a a cumpăra câteva timbre, care se vând cu mai puţin de un dolar, dar al căror preţ pe piaţa online depăşeşte 200 de dolari.

„Este un bun suvenir şi preţul nu va face decât să crească odată cu trecerea timpului”, a declarat pentru EFE acest pensionar, care intenţionează să păstreze câteva timbre pentru el şi să vândă restul.

When people say that Odessa is Integral part of the so-called “Russian world” - tell them the legends of the arguments taking place here on line for the Moskva ship stamps…. https://t.co/V9djr1vT5m pic.twitter.com/59KxhPxwum