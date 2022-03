Ucrainenii protestează faţă de război în oraşele ocupate de armata rusă VIDEO

Protestatarii se manifestă paşnic şi nu au fost raportate până acum incidente în Herson şi Kahova. Totuşi, în Berdiansk, 200-250 de persoane s-au adunat la miting, iar potrivit localnicilor, militarii au început să-i bată şi să-i reţină pe oameni. Momentul a fost distribuit şi pe reţelele de socializare.

❗️Here's a video from the occupied #Berdyansk , where the military brutally detains and beats #Ukrainians who came out for an anti-war rally today pic.twitter.com/xv6S99yxsw

In #Energodar, unarmed people are ready to do anything to defend their land



They are not even frightened by gunfire. pic.twitter.com/ZOlIoSvg77