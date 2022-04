Ucrainenii prezintă zborul unei rachete Javelin, poreclită „Sfânta Javelina” VIDEO

„Ukraine Weapons Tracker”, un cont de Twitter care urmăreşte şi inventariază tipurile de tehnică militară folosite de ambele armate în timpul conflictului, a publicat o nouă utilizare cu succes a unei rachete Javelin, surprinzând traseul complet al acesteia, de la lansare până în momentul lovirii ţintei.

„Imagini rare de luptă cu FGM-148 Javelin în acţiune în Ucraina - un lansator de rachete multiple ruseşti BM-21 Grad, distrus de racheta ghidată antitanc furnizată de SUA”, arată descriere postării de pe Twitter a ucrainenilor.

Armata ucraineană a anunţat noul bilanţ al pierderilor provocate ruşilor de la declanşarea invaziei pe 24 februarie, afirmând că au distrus 739 de tancuri, 1.964 de blindate de luptă, 115 lansatoare multiple de rachete, 358 de sisteme de artilerie şi 64 de sisteme antiaeriene ruseşti.

Sistemele antitanc Javelin, fabricate de americani, sunt printre vedetele forţelor armate ale Ucrainei, fiind poreclite „Sfânta Javelina” încă din primele zile ale invaziei.

#Ukraine: Rare combat footage of FGM-148 Javelin in action in Ukraine - a Russian BM-21 Grad multiple rocket launcher being destroyed by the US-supplied anti-tank guided missile. pic.twitter.com/Z0OJb9rzjo