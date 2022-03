Ucrainenii îi înfruntă pe ocupanţii ruşi în mai multe oraşe şi protestează împotriva invaziei. Ruşii au deschis focul asupra manifestanţilor, cinci răniţi

Today, fresh protests are happening in the occupied Nova Kakhovka (Kherson Oblast). Thousands of people on the main square with 🇺🇦 flags. People singing the anthem and making it clear to the Russians that they will not accept the occupation.

Source @ukrpravda_news pic.twitter.com/64a5FKjmRU

Oamenii au reaşezat steagul Ucrainei pe stâlpul dintr-o piaţă

#Ukraine 🇺🇦: people in occupied Nova Kakhovka (#Kherson) have restored the Ukrainian flag over the town. pic.twitter.com/8F8wvFSz6k

În tot acest timp, forţele ruse nu s-au sfiit să tragă focuri de armă în apropierea civililor.

Another video from the #russian military-occupied Nova Kakhovka. The bastards opened fire on unarmed civilians.

But the #Ukrainians didn't flee. They stand and won't leave their land🇺🇦 pic.twitter.com/UK1UabdJ2o

În Melitopol, ucrainenii au ieşit pe străzi pentru a treia zi consecutiv, după ce vineri au făcut marşuri lungi prin oraş, iar sâmbătă s-au opus cu mâinile goale soldaţilor care trăgeau spre ei. Civilii au strigat „Ruşilor, plecaţi acasă” şi au cântat imnul naţional, în ciuda focurilor de avertisment ale rusilor.