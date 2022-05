Ucraineanul care a mers 225 de kilometri pe jos. Coşmarul prin care a trecut alături de căţelul său, Zhu-Zhu, pentru a scăpa de iadul din Mariupol

Scopul său a fost oraşul Nikolske, la 20 km distanţă. Când a ajuns la primele case, se întuneca şi era foarte frig. "Am văzut un bărbat în faţa casei lui. El a spus: "Nu ai vrea să bei cu mine? Astăzi mi-am îngropat fiul. Să bem pentru fiul meu".

Pedin nu mai băuse de 15 ani, dar nu a putut refuza. A băut două shot-uri de vodcă, în timp ce noul său prieten golea sticla. "Mi-a spus că ruşii i-au ucis fiul de 16 ani pe 3 martie la Mariupol. După ce a dispărut, l-a căutat săptămâni întregi la Mariupol. A găsit mormântul, iar soldaţii ruşi au spus că va trebui să-l dezgroape cu mâinile dacă vrea cadavrul. Mi-a spus: "Vreau să mor – mă voi sinucide".



Distanţa parcursă de Igor şi căţelul său FOTO The Guardian

Pedin a dormit pe canapea în acea noapte, trezindu-se la 6 dimineaţa. Ştia că singura cale de ieşire spre Zaporojie era prin oraş. "Când am părăsit oraşul, era un punct de control: cecenii. Mă văzuseră şi doi dintre ei au venit spre mine. 'Unde te duci? De unde vii', au întrebat ei.

A apărut un comandant şi a comunicat cu cineva la radio. "A apărut o dubiţă şi au ieşit trei oameni cu ceafa mare, iar eu am fost urcat în dubă. Am mers 2 km înapoi la Nikolske şi am ajuns la o clădire a consiliului cu două etaje, pe care o înconjurau cu gard de oţel. Erau aproximativ 40 de oameni care aşteptau pe teren, dar duba a condus până la intrarea clădirii".

Pedin şi-a lăsat geanta afară şi l-a legat pe Zhu-Zhu înainte de a fi dus la etajul doi. "Un ofiţer rus stătea în faţa unui birou m-a întrebat unde mă duc. Am minţit. Am spus că am un ulcer la stomac şi că trebuie să ajung la Zaporojie, deoarece plătisem pentru tratament. Mi s-a spus să-mi dau jos bluza şi au căutat tatuaje. Am avut o vânătaie pe umăr şi m-au acuzat că am avut o puşcă. "Mă plictiseşti. Poate ar trebui să te bat?”. Am spus: „Cum vrei, comandante.” Dar am fost dus într-o altă cameră în care erau patru militari cu computere şi mi-au scanat amprentele digitale, m-au aşezat pe un perete şi au făcut fotografii.”

I s-a dat un document de la aşa-numitul minister al afacerilor interne al autoproclamatei Republici Populare Doneţk. Era liber să plece din nou cu câinele şi geanta lui la punctul de control.