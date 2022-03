Ucraina, cimitirul tancurilor ruseşti. Care sunt punctele slabe al blindatelor lui Putin

Forţele Moscovei au pierdut peste 230 de tancuri de când au invadat Ucraina pe 24 februarie, potrivit Oryx Blog, un site open source care urmăreşte pierderile de echipamente militare. Multe au fost distruse, altele abandonate, capturate sau avariate, spune Oryx. Armata Ucrainei spune că a distrus peste 400 de tancuri ruseşti şi multe alte vehicule militare blindate. Înainte de război, Rusia avea aproximativ 3.000 de tancuri grele, apreciate pentru tunul letal şi capacitatea de a traversa terenuri accidentate. Ucraina a început războiul cu aproximativ 850 de tancuri. Niciuna dintre părţi nu a spus câte tancuri a pierdut.

„Numărul mare de victime e datorat şi modului cum luptă ruşii, combinat cu modul în care ucrainenii organizează ambuscade”, spune generalul american Mark Hertling, fost comandant al trupelor americane în Europa şi, la bază, operator de tancuri.

„Fiecare soldat ucrainean are asupra sa, pe umăr, un mijloc portabil de luptă antitanc. Astfel fiecare soldat ucrainean e un ucigaş de blindate sau vehicule ruseşti”, spune Hertling.

Care sunt punctele slabe ale au tancurile ruseşti

Generalul american atrage atenţia că un soldat ucrainean cu un lansator de rachete antitanc sau de grenade poate produce mai multe victime ruseşti dintr-un singur foc. Un tanc are un echipaj format din trei (au încărcătoare automate), un blindat are un şofer, un comandant şi o trupă, iar un sistem de artilerie reactivă are undeva între 5 şi 10 oameni, detaliază militarul american.

Mark Hertling, înainte de a conduce trupele SUA în Europa, a fost comandantul unei divizii de blindate, iar la bază a fost comandant de tancuri.

„În 1994, când eram comandantul unui grup de luptă, ca parte a „Parteneriatului pentru Pace”, am fost într-o delegaţie în Moscova. Ruşii ştiau că sunt un tanchist, aşa că mi-au permis să le văd cel mai nou tanc de pe atunci, modelul T-80. Am intrat în el şi... am înţeles rapid de ce recrutează doar tanchişti „scunzi”.

Tanc sovietic model T-80, expus la un muzeu din Moscova / Foto wikimedia.org

Era înghesuit, muniţia era vizibilă peste tot (în tancurile noastre muniţia e în spatele unor uşi balistice care protejează echipajul dacă tancul e lovit), blindajul pe deasupra şi în spatele tancului era subţire şi erau multe puncte moarte care nu permiteau echipajului să vadă afară”, povesteşte Hertling.

„Ei credeau că e un tanc grozav... Mie nu prea mi s-a părut aşa”, a spus Hertling.

Tancurile ruseşti sunt nişte „cutii de chibrituri” - înghesuite, fără vizibilitate, iau foc din interior

„Echipajul are mari probleme să vadă ca lumea infanteria care te atacă, nu există blindaj reactiv zonele de deasupra (acolo unde lovesc rachetele Javelin). Dacă sunt lovite, tancurile încep să ardă şi apar explozii secundare. Dacă sunt lovite, echipajul are mari probleme să iasă rapid”, spune Hertling. „E uşor de înţeles de ce ucrainenii cu Javelin au avantajul”

Iar potrivit acestuia, transportoarele blindate de luptă ruseşti sunt „şi mai rele”.

„În operaţiunea Furtună în Deşert am văzut aceste aceste vehicule lovite şi distruse de arme de calibru mic. Toate ardeau. Au rezervoarele de combustibil în spate la uşi. Ard rapid şi puternic, echipajul nu poate ieşi rapid”, spune americanul.

Mai ales că trupele ruseşti sunt dependente de drumuri, nefiind capabile să manevreze din cauza vremii, a fenomenului de „rasputiţă” (noroi), spune americanul. Mai mult, trupele ucrainene reuşesc să pună blocaje pe drumuri şi să organizeze ambuscade.

Mai sunt tancurile o armă viabilă?

În luptele din ultimele săptămâni din Ucraina au fost distruse probabil cel mai mare număr de tancuri într-o perioadă atât de scurtă de la al Doilea Război Mondial, spun analiştii. În acel conflict, cel mai eficient mod de a distruge un tanc era cu un alt tanc.

Astăzi, Ucraina se bazează pe arme mai compacte şi mai agile, inclusiv drone înarmate de fabricaţie turcească şi rachete antitanc Javeline fabricate în SUA şi alte rachete antitanc de infanterie. Echipamentul de înaltă tehnologie a permis unui număr mic de soldaţi ucraineni să realizeze un număr surprinzător de mare de lovituri asupra tancurilor, vehiculelor blindate şi coloanelor de aprovizionare ruseşti.

Tancurile au intrat pentru prima dată pe câmpurile de luptă în Primul Război Mondial şi au jucat un rol central în Al Doilea Război Mondial. Operaţiunile cu tancuri ale Rusiei în acel conflict, care au ajutat la înfrângerea Germaniei, sunt printre cele mai cunoscute din era războiului industrial.

Cea mai mare bătălie cu tancuri a avut loc la nord de Ucraina în 1943, lângă oraşul rus Kursk, şi a implicat aproximativ 6.000 de tancuri germane şi sovietice, mii de avioane şi aproximativ două milioane de soldaţi.

Tacticile blitzkrieg germane au demonstrat forţa atacurilor combinate coordonând vehicule blindate cu infanteria şi sprijin aerian. Cele mai multe atacuri conduse de tancuri de atunci au folosit tactici similare, inclusiv în războiul din Yom Kippur din 1973 dintre Israel şi vecinii săi arabi şi în ambele războaie din Golf conduse de SUA.

„Pentru a maximiza utilitatea tancului, trebuie să-l foloseşti într-o forţă armată combinată cu vehicule blindate şi alte elemente, a spus Ben Barry, fost comandant al unui batalion de infanteri britanic, analist acum la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice din Londra.

Avionul de atac la sol A-10, introdus la mijlocul anilor 1970 şi cunoscut sub numele de Warthog pentru aspectul său neobişnuit, a fost proiectat să zboare jos şi să distrugă ţinte inamice. Foloseşte bombe, rachete şi mitraliere puternice capabile să tragă cu muniţie excepţional de densă, care valorifică impulsul pentru a străpunge armura.

Elicopterul de atac AH-64 Apache, introdus în serviciu un deceniu mai târziu, a fost proiectat pentru a îndeplini sarcini similare, dar cu o manevrabilitate mai mare.

Acum, dronele şi rachetele anti-tank de umăr încearcă să facă acelaşi lucru, dar cu sisteme şi mai mici, mai portabile şi autonome.

„Aceste două arme, în special, le permit ucrainenilor să reziste, forţându-i pe ruşi să se oprească şi să reevalueze situaţia”, a spus Nicholas Drummond, un consultant în industria apărării.

Aceste progrese înseamnă că războiul cu tancuri – în special abordarea Rusiei – trebuie să se adapteze pentru a preveni pierderile. Dar este posibil ca tancurile să continue să joace un rol important în războiul la sol, spun experţii militari.

Pierderile de tancuri ale Rusiei în Ucraina „nu reprezintă o deficienţă a tancului în raport cu infanteria”, a spus generalul McMaster. „Este incapacitatea de a folosi infanteria şi forţele blindate în totalitate.”

Tanc rusesc capturat de forţele ucrainene Foto Profimedia

Generalul McMaster spune că, fără blindate grele, forţele sunt extrem de vulnerabile la artileria inamică, lucru pe care Ucraina a experimentat-o când Rusia a invadat şi anexat Crimeea în 2014. Apoi, forţele ruse „au fost capabile să nimicească tot ce nu era puternic blindat”, a spus el.

Forţele care avansează împotriva infanteriei sunt protejate în interiorul şi în spatele tancurilor, care îşi folosesc tunurile pentru a îndepărta un inamic. SUA şi aliaţii săi au folosit efectiv tancuri sau vehicule blindate mai uşoare în luptele din Irak şi Afganistan. Tancurilor ruseşti care sunt distruse de forţele ucrainene par să le lipsească inovaţiile pe care armatele occidentale le-au implementat, cum ar fi panourile de explozie care eliberează presiunea unei explozii interne şi reduc astfel pericolul pentru tanc şi echipajul acestuia, a spus Veli-Pekka Kivimaki, lector în inteligenţa geospaţială la Universitatea Johns Hopkins.

Alte tehnologii sunt în curs de dezvoltare pentru a ajuta tancurile să supravieţuiască pe câmpul de luptă modern. Sistemul Trophy al Israelului, care îşi propune să identifice, să intercepteze şi să distrugă proiectilele, este unul. Navele de război au sisteme defensive active de ani de zile. Reducerea lor pentru tancuri şi proiectarea lor pentru a funcţiona la o rază mai scurtă sunt provocări tehnice pe care armatele le depăşesc.

Rusia a declarat că cel mai nou tanc al său, T-14 Armata, care nu a intrat încă în serviciul operaţional, are un sistem de protecţie activ.

Tanc rusesc T-14 Armata Foto Wikimedia.org