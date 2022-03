Ucraina cere Chinei să joace „un rol important” în găsirea unei soluţii care să pună capăt războiului

„De decenii, relaţiile ucraineano-chineze s-au bazat pe respect reciproc şi înţelegere. Împărtăşim poziţia Beijingului privind necesitatea găsirii unei soluţii politice la războiul împotriva Ucrainei şi facem apel la China, ca putere mondială, să joace un rol important în aceste eforturi”, a scris ministrul ucrainean pe contul său de Twitter.

For decades, the Ukrainian-Chinese relations have been based on mutual respect, understanding and benefit. We share Beijing’s position on the need to find a political solution to the war against Ukraine and call on China as a global power to play an important role in this effort.