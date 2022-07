Ucraina: Atac masiv cu lansatoarele americane HIMARS asupra unor obiective militare ale ocupanţilor ruşi din Melitopol VIDEO

Forţele ucrainene au executat peste 30 de lovituri asupra unei baze ruseşti în oraşul Melitopol, ocupat de Rusia în sudul ţării, a declarat duminică primarul ucrainean în exil al oraşului, potrivit Reuters.

„La ora 3 şi la ora 5, au avut loc peste 30 de lovituri exclusiv asupra unei baze militare", a spus pe Telegram primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, care se află în prezent pe teritoriul controlat de Ucraina, adăugând că baza a fost „scoasă din acţiune".

Forţele armate ale Ucrainei au distrus una dintre cele patru baze militare ale invadatorilor din Melitopol. A dat peste 30 de lovituri inamicului, a anunţat Ivan Fedorov în timpul unui mesaj video.

Fedorov a mai afirmat şi că o acţiune a rezistenţei ucrainene din zona ocupată a făcut ca un tren blindat rusesc care transporta muniţii să deraieze sâmbătă în apropiere de Melitopol.

Melitopol airfield in occupied Zaporizhzhia burning this morning after strikes by Ukrainian forces pic.twitter.com/LhW5uIzbh4