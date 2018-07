Trump agită apele la Londra: declaraţii tăioase înainte de întâlnirea cu May

Donald Trump discutând cu Theresa May în prima sa zi a vizitei la Londra FOTO EPA-EFE

„Are tot ce-i trebuie“ pentru a fi prim-ministru, a declarat Donald Trump despre Boris Johnson cu câteva ore înainte de întrevederea sa cu şefa Guvernului britanic, Theresa May, scrie Press Association (PA).



Nu este pentru prima dată când Trump vorbeşte în termeni elogioşi despre fostul şef al diplomaţiei britanice, notează PA, preluată de Agerpres în pagina electronică.



Înainte de a participa la summitul NATO de la Bruxelles, Trump le-a spus reporterilor: „A fost foarte, foarte drăguţ cu mine, plin de solicitudine. Poate voi vorbi cu el când ajung acolo (la Londra, n. red.). Îmi place Boris Johnson. Întotdeauna mi-a plăcut'“.



Într-un interviu acordat pentru The Sun, Trump s-a declarat întristat că Johnson a părăsit Guvernul May.

„Am fost foarte trist să văd că pleacă din guvern şi sper că se va întoarce cândva. Cred că este un reprezentant minunat pentru ţara voastră. Cred că ar fi un bun prim-ministru. Are tot ce-i trebuie“, a insistat preşedintele american.

Donald Trump se întâlneşte astăzi cu Theresa May, după ce s-a împotrivit, în noaptea de joi spre vineri, proiectului ei post-Brexit. Liderul de la Casa Albă a ameninţat că nu va încheia un acord de liber-schimb cu Marea Britanie dacă păstrează o relaţie economică strânsă cu UE, transmite AFP, potrivit news.ro.

„Dacă ei fac un asemenea acord, noi vom trata cu Uniunea Europeană în loc să tratăm cu Regatul Unit“, a declarat Trump pentru The Sun, în contextul în care May intenţiona să profite de vizita sa oficială la Londra pentru a avansa în discuţiile cu privire la încheierea unui acord de liber-schimb cu Washingtonul după ieşirea din UE, prevăzută să aibă loc la sfârşitul lui martie 2019.

„Asta va ucide probabil acordul“ cu Statele Unite, a adăugat Trump, care a sosit la Londra joi după-amiază de la Bruxelles, unde şi-a somat partenerii din NATO să bage mâna mai adânc în buzunar pentru cheltuielile militare.

Înainte de a părăsi capitala Belgiei, liderul de la Casa Albă a aplicat o primă lovitură proiectului lui May, prezentat în aceeaşi zi, spunând că „nu ştie“ dacă acesta corespunde votului britanicilor de a ieşi din UE.

Noua ieşire a lui Trump constituie o palmă cu atât mai usturătoare pentru May, cu cât ea a lăudat joi seara forţa relaţiei transatlantice, în care vede o oportunitate „fără precedent“, comentează AFP.

Statele Unite şi Regatul Unit nu sunt doar „cei mai apropiaţi aliaţi, ci şi cei mai dragi prieteni“, a declarat ea primindu-l pe preşedintele american şi pe soţia sa Melania la un dineu la Palatul Blenheim, o reşedinţă la ţară în apropiere de Oxford, la care au fost invitaţi numeroşi reprezentanţi ai lumii economice.

Cei doi lideri se întâlnesc vineri dimineaţa pentru a inspecta împreună trupele la prestigioasa Academie Militară Regală din Sandhurst, înaintea unor discuţii bilaterale şi unui dejun la Chequers, reşedinţa la ţară a premierilor britanici, la 70 de kilometri nord-vest de Londra.

O conferinţă de presă comună este prevăzută ulterior.

În afară de comerţ, discuţiile între Trump şi May vor viza Orientul Mijlociu şi Rusia, în contextul în care preşedintele american se pregăteştede primul său summit cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Donald şi Melania Trump vor fi primiţi după aceea la Palatul Windsor, la aproximativ 30 de kilometri vest de Londra, la un ceai cu regina Elisabeta a II-a.

Acest traseu îl va ţine departe de manifestaţiile din Londra faţă de vizita sa, care urmează să culmineze cu adunarea a câteva zeci de mii de oameni în Trafalgar Square, în scopul de a denunţa politica imigraţiei, „sexismul“ şi „negarea“ schimbărilor climatice.

