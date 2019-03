Theresa May, scrisoare adresată UE pentru amânarea Brexitului. Juncker nu se aşteaptă ca o decizie să fie luată la summitul UE de săptămâna aceasta

Un oficial european a confirmat, pentru Reuters, că Donald Tusk a primit o scrisoare oficială prin care premierul britanic solicită o amânare a Brexitului.

Data divorţului între Regatul Unit şi Uniunea Europeană (UE) a fost stabilită la 29 martie, la miezul nopţii (ora Bruxellesului), însă, cu nouă zile înaintea Brexitului, şefa Guvernului britanic nu a reuşit să obţină ratificarea acordului retragerii în Camera Comunelor.

Cererea unei amânări de scurtă durată are ca scop să permită Marii Britanii să nu participe la alegerile europene, în mai.

Odată depusă cererea lui May, Cei 27, care se reunesc joi şi vineri într-un Consiliu European, urmează să decidă dacă acordă sau nu o amânare.

Negociatorul-şef UE al Brexitului Michel Barnier consideră că ”o amânare este o prelungire a incertitudinii, ea are un cost politic şi economic”. ”Motivul, obiectivul acestei prelungiri (...) va condiţiona durata” unei amânări, a declarat el marţi, în faţa presei, după o reuniune, la Bruxelles, cu reprezentanţi ai Celor 27.

Preşedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a anunţat miercuri că nu se aşteaptă la o decizie cu privire la Brexit în cursul summitului Uniunii Europene (UE) prevăzut joi şi vineri.



”Iar eu consider, iar asta poate că vă surprinde, că nu va exista o decizie săptămâna aceasta, în timpul Consiliului European, ci va trebui probabil să ne vedem din nou săptămâna viitoare, pentru că Theresa May nu are vreun acord asupra a ceva în cadrul Consiliului Miniştrilor ori în Parlament”, a declarat Juncker într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk.





”Atât timp cât nu ştim la ce ar putea să spună Regatul Unit «da», nu putem să ajungem nici la o decizie”, a subliniat el.