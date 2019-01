A mai trecut o săptămână de la înfrângerea suferită de premiera britanică în Camera Comunelor la votul privind acordul cu UE legat de Brexit. Încă o săptămână în care nu s-a schimbat nimic. Datele problemei sunt aceleaşi. Planul B pe care urma să-l prezinte Theresa May nu există. Planul ei este de fapt să îmbunătăţească acordul de Brexit deja convenit cu UE. Să-l îmbunătăţească cumva, cândva, undeva. Păcat doar că May nu are nici forţa politică necesară în acest scop, nici sprijinul parlamentului de la Londra, nici parteneri de negociere la Bruxelles.

Uniunea Europeană rămâne pe poziţiile anterioare, indiferent de prestaţiile tot mai disperate ale şefei guvernului britanic. Nu vor avea loc noi negocieri privind alte modalităţi de Brexit, ci în cel mai bun caz discuţii rapide privind o eventuală uniune vamală după părăsirea Uniunii de către Regatul Unit. Situaţia este total încurcată. Nimeni nu mai înţelege jocurile şi tribulaţiile politice interne din Marea Britanie. Poate că nici măcar partidele britanice nu ştiu ce vor de fapt să obţină.

Theresa May ar trebui să dea dovadă de mărinimie

Timpul se scurge tot mai rapid. Dacă nu se întâmplă nimic, pe 29 martie, Regatul Unit se va catapulta singur din piaţa unică, fără plasă de protecţie şi fără alte măsuri de siguranţă. Urmarea ar fi o graniţă dură între Republica Irlanda şi Irlanda de Nord, aceasta din urmă parte a Marii Britanii. Ar fi o situaţie politică deosebit de periculoasă. Nimeni nu îşi poate dori un astfel de scenariu: nici europenii, nici irlandezii, nici britanicii. Care să fie deci soluţia de ieşire din acest impas numit Brexit?

Corespondentul DW la Bruxelles Bernd Riegert

Deoarece premiera May nu este evident capabilă să impună un acord de Brexit, ea ar trebui să facă ţării sale şi Uniunii un ultim mare serviciu şi să oprească procedura de părăsire a blocului comunitar, declanşată prin invocarea Acordului 50 din tratatele comunitare. Ea poate opri nebunia Brexit şi nu are nici măcar nevoie de acordul parlamentului de la Londra pentru a face acest lucru legal. Theresa May trebuie doar să trimită o scrisoare la Bruxelles şi să ceară revenirea la starea de dinaintea declanşării procedurii de părăsire a UE.

Mergeţi încă o dată la urne

În acest fel, Marea Britanie ar avea timp să analizeze în linişte ce fel de ieşire din UE îşi doreşte cu adevărat. După ce englezii, galezii, scoţienii şi nord-irlandezii cad de acord cu privire la modalitatea de părăsire a Uniunii şi la cum trebuie să fie relaţia viitoare cu blocul comunitar, ei pot invoca din nou Articolul 50. Dacă va mai fi cazul.

Theresa May nu ar mai rămâne desigur în fruntea executivului, dar oricum nu mai are de gând să candideze la viitoarele alegeri. Alegerile anticipate ar fi necesare pentru a forma un guvern majoritar, capabil să acţioneze.

Un nou cabinet ar putea conchide că ar fi necesar un nou referendum privind rămânerea ţării în UE, acum că toată lumea ştie ce urmări are un Brexit. Ar fi deja al treilea referendum pe această temă, după cele din 1975 şi 2016. Dar nimic nu este imposibil într-o democraţie.

Theresa May poate pune capăt haosului, renunţând la funcţia de premier şi anulând pe moment procedura de Brexit. Opriţi Articolul 50, Mrs. May!

Bernd Riegert - Deutsche Welle