Tancurile ruseşti care se îndreaptă spre Kiev poartă steagul URSS cu secera şi ciocanul VIDEO

Tancul model T-72B3 avea un camuflaj şi marcajul „Z”, precum şi un steag roşu al URSS în timp ce mergea pe şosea de-a lungul râului Nipru. Tancul trece pe lângă alte vehicule militare cu marcajul „Z” însemnat pe acestea.

Armata ucraineană a anunţat că forţele Kievului opun rezistenţă în faţa trupelor ruse în mai multe regiuni din Ucraina. Oficialii armatei ucrainene precizează, într-un comunicat, doborârea deasupra Kievului, de către sistemele antiaeriene, a două „cadouri otrăvite” trimise de „fraţii ruşi”.

Rusia urmăreşte să ocupe Kievul şi să îl ucidă pe preşedintele Volodimir Zelenski, a declarat vineri consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak, în contextul asaltului la care forţele ruse supun capitala Kiev, relatează Reuters.

Russian T-72B3 tank with a roof screen and a Soviet flag. 2/ https://t.co/fG6brCm5D1 pic.twitter.com/EKK38AJTmP

A T-72B3 tank with a roof screen, a "Z" marker, and a Soviet flag driving along the Dnieper.https://t.co/0j1961OoEw pic.twitter.com/rx26hsOX5l