Tactica „cazanului” a Rusiei poate înclina bătălia din Donbas în favoarea ei

După câteva săptămâni de blocaj, armata Rusiei pare să fi găsit o modalitate de a avansa în Donbas – lovindu-l cu o artilerie atât de intensă şi nesofisticată, încât apărătorii epuizaţi ai Ucrainei trebuie să cedeze.

Volodymyr Zelenskiy oferă rareori cifre privind victimele, dar preşedintele Ucrainei a spus duminică trecută că „50 până la 100 de soldaţi ucraineni mor în fiecare zi pe frontul Donbasului”, adică poate 3.000 pe lună în îngrozitorul război de uzură.

Răniţii vor fi de obicei de trei sau poate de patru ori mai mulţi, o pierdere gravă pentru o forţă de apărare din Donbas estimată la 30.000 înainte de începerea războiului, deşi numărul a crescut în urma mobilizării în masă a Ucrainei.

„Forţele ruse au câştigat mai mult teren în ultima săptămână comparativ cu eforturile de la începutul lunii mai”, a raportat marţi Institutul pentru Studierea Războiului, în special apropiindu-se de oraşul Sievierodonetsk şi din satele din apropiere.

„Lovturile de artilerie din Sievierodonetsk cresc exponenţial”, a spus Sergiy Gaidai, guvernatorul regiunii Lugansk din Ucraina, care este acum controlată în proporţie de 95% de ruşi. El a estimat că 10.000 de soldaţi ruşi şi alte 2.500 de echipamente au fost angajate în atac.

Progresele ruseşti nu sunt dramatice, dar reflectă o nouă strategie. Unităţile sunt concentrate pe încercuiri mai mici – sau „cazane” – şi exstă o concentrare absolută la Sievierodonetsk.

t lucru a fost confirmat de şeful miliţiei autoproclamatei republici pro-ruse din Doneţk, Eduard Basurin, care a spus că forţele ruse au adoptat o abordare de a crea încercuiri mai mici pentru a priva trupele ucrainene de logistică şi întăriri, în loc să urmărească una singură mare. .

Eforturile ruseşti în Donbas au fost, de asemenea, ajutate de liniile de aprovizionare mai scurte peste graniţa cu Rusia, precum şi de o reţea densă de linii de cale ferată în părţile din Lugansk ocupate de forţele pro-ruse din 2014. Şi forţele aruncate anterior în încercarea eşuată de a ia Kiev continua să sosească.

Urmează numirea de către preşedintele rus, Vladimir Putin, a generalului Aleksandr Dvornikov la conducerea luptei. Cunoscut sub numele infam de „Măcelarul Siriei”, el a comandat şi o divizie de infanterie motorizată care a devastat Grozny la sfârşitul anilor 1990. Dvornikov a adus aceeaşi tactică în Ucraina.

Nick Reynolds, un expert în război terestru la think-tankul Royal United Services Institute, a declarat că ruşii s-au angajat în „reorientarea progresivă a operaţiunilor lor către obiective din ce în ce mai modeste”, permiţându-le să cucerească sate precum Popasna şi Rubijne, deşi el a susţinut că „forţele lor terestre au încă performanţe proaste”, aşa cum demonstrează dependenţa de artilerie.

Alţii nu sunt atât de siguri. Un Kiev îngrijorat continuă să implore vestul pentru arme mai puternice . Cea mai recentă cerere este pentru lansatoare de rachete multiple M270 cu rază lungă de acţiune. Vineri, după un „balans” decizional care a durat câteva săptămâni, se pare că SUA par acum să fie dispuse să ofere unele echipamente militare de acest tip, după ce anterior au refuzat.

M270 vine în multe versiuni, dar poate folosi rachete cu o rază de acţiune de peste 165 km, în timp ce versiunea britanică are o limită de 52 mile . Ambele sunt mult peste tot ce are Ucraina şi ar fi o completare semnificativă a arsenalulu Kievului într-un moment în care Ucraina cere insitent arme vestice.

Întrebată de ce are nevoie Ucraina în prezent, Kira Rudik, un deputat ucrainean care vizitează Marea Britanie, a spus că „în primul rând şi cel mai important sunt armele întotdeauna”, argumentând că ţara ei şi Occidentul „nu ar trebui să subestimeze Rusia chiar acum”, doar pentru căRudik a spus că a vorbit zilnic cu soldaţii ucraineni din prima linie. Dar o problemă continuă, a recunoscut ea, a fost că poate dura două luni sau mai mult pentru ca armamentul vestic promis să ajungă, un alt motiv pentru care Rusia se poate bucura de un avantaj tactic

Problema fundamentală a Ucrainei este că, deşi a fost posibil să obţină succese împotriva atacurilor de la Kiev şi Harkov în prima fază a războiului de trei luni, nu a reuşit să inverseze câştigurile teritoriale ale Rusiei în sud şi est.

Asta înseamnă că a suferit pierderi umane şi economice mult mai mari decât Rusia.

Aproape 13 milioane de persoane au fost strămutate de lupte, estimează ONU . Economia sa este programată să scadă cu 45% în acest an, potrivit Băncii Mondiale, iar ţara nu îşi poate echilibra conturile. Exporturile sale strategice de cereale – din care 99% obişnuiau să călătorească prin porturi blocate sau deţinute de Rusia – se află în silozuri în care 22 de milioane de tone riscă să putrezească.

Între timp, a durat trei luni pentru ca Rusia să ocupe portul Mariupol, ruinând şi depopulând oraşul în acest proces, dar în această săptămână dragoarele de mine curăţă plajele şi portul, pe care Moscova speră să-l redeschidă pentru a crea o nouă linie de aprovizionare din Rusia în sudul ocupat.

O ameninţare pentru Ucraina rămâne oboseala vestică sau o pierdere a unităţii, mai ales dacă un război în mare măsură în impas se prelungeşte spre anul viitor. Ţările în mod tradiţional mai puţin ostile Rusiei ar putea urma sugestia veteranului diplomat Henry Kissinger, la summitul de la Davos de săptămâna aceasta, să ia în considerare presiunea Ucrainei să accepte o împărţire.

Există semne că Rusia este mulţumită de ritmul actual. Ministrul apărării, Serghei Şoigu, a susţinut marţi că ofensiva a fost încetinită „în mod deliberat, pentru a evita victimele civile” – şi, deşi există o mulţime de dovezi contrare cu privire la vătămarea ucraineanilor obişnuiţi din cauza bombardamentelor ruseşti, aceasta sugerează, de asemenea, că o ţară este pregătit pentru un război mai lung.

Phil Osborn, fost şef al serviciilor secrete de apărare din Regatul Unit, a declarat că situaţia militară este de aşa natură încât Ucraina are nevoie de cât mai mult ajutor.

„Occidentul trebuie să se concentreze neîncetat asupra Ucrainei şi să fie pregătit pentru durere. Putin calculează că vom fi din ce în ce mai distraşi (doar uitaţi-vă la ciclul ştirilor şi la vocile „rezonabile” care îl împing pe Zelenskii să se încheie pacea) şi că are mai multă răbdare decât Occidentul.”