Ministerul Apărării din Ucraina, imagini cu masacrul din Bucea: „Ocupanţii au stat într-o cameră, civilii au fost împuşcaţi în cealaltă”

Ministerul Apărării din Ucraina a postat pe Twitter imagini cu trupurile neînsufleţite ale unor civili legaţi la mâini şi împuşcaţi într-o locuinţă din Bucea, în apropierea Kievului.

„Dovezi oribile ale crimelor de război comise de Rusia în timpul ocupaţiei. Nu vom uita niciodată. Nu vom ierta”, a scris Ministerul Apărării din Ucraina, duminică, pe pagina sa de Twitter.

Potrivit înregistrării, mai multe cadavre au fost găsite în subsolul unei case pe care ruşii o foloseau drept sediu.

„Acesta este subsolul unei case din Bucea. Ocupanţii au stat într-o cameră, iar civilii au fost împuşcaţi în cealaltă. Corpurile sunt încă acolo. Mai întâi i-au împuşcat în genunchi. Le-au legat mâinile, i-au pus în genunchi cu faţa la perete. I-au împuşcat în cap şi asta a fost tot”, se arată în videoclipul postat de Ministerul Apărării.

Liberated Bucha near Kyiv. Horrible evidence of russian war crimes committed during the occupation of the city.

Never forget.

Never forgive.#BuchaMassacre#RussianWarCrimes pic.twitter.com/ec03jui5AH