Suedia a semnat cererea de aderare la NATO

„Cererea noastră de aderare la NATO a fost semnată oficial”, a scris şefa diplomaţiei suedeze pe contul său de Twitter.

Ann Linde a completat că urmează ca această cerere să fie trimisă secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, imediat ce Finlanda va semna şi ea o cerere de aderare.

Suedia şi Finlanda, au anunţat după declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei că au decis să-şi înainteze candidaturile pentru a deveni membre ale NATO şi că îşi vor depune cererile de aderare împreună.

În urma anunţului, Federaţia Rusă a început să ameninţe Suedia şi Finlanda cu o invazie militară, dacă guvernele lor decid să se alăture NATO, fapt ce a determinat mai multe state să îşi declare sprijinul, în cazul în care cele două naţiuni ar fi atacate de Rusia în timpul procesului de aderare la NATO.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat împotriva aderării celor două ţări scandinave la Alianţa Nord-Atlantică, însă Suedia şi Finlanda intenţionează să discute sâmbătă, la Berlin, cu Turcia pe tema aderării lor la NATO.

Just signed a historic indication letter to #NATO Secretary General @jensstoltenberg from the Swedish Government 🇸🇪. Our NATO application is now formally signed. pic.twitter.com/1RAxjikjc0