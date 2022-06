Subsolul morţii din Yahidne: 360 de persoane au fost ţinute ostatice de armata rusă. Au fost identificaţi 9 vinovaţi

„Procuratura Generală şi Parchetul Regional Cernihiv împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei [SBU], Poliţia Naţională şi Biroul de Investigaţii de Stat (SBI) au identificat deja 9 militari ai Forţelor Armate Ruse. implicat în atrocităţile de la Yahidne.” scrie Irina Venediktova, procuror general în Ucraina.

Un raport al Naţiunilor Unite arată povestea a 360 de oameni, inclusiv 74 de copii, care au fost ostatici în subsolul şcolii din Yahidne, la 20 de kilometri de Cernihiv, timp de 28 de zile (din 4 până în 31 martie). Dintre aceştia au murit 10.

O uşă de lemn verde este cea care îi despărţea pe oameni de lumea exterioară şi de inamic. În dreapta ei sunt scrise numele persoanelor care au murit înauntru, iar în stânga, numele celor ucişi de ruşi.

Întrebat de Steve Rosenberg, jurnalist BBC, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a comentat situaţia de la şcoala din Yahidne. „Cu asta se luptă cu naziştii?” Lavrov: „Rusia nu este perfect curată. Rusia este ceea ce este. Şi nu ne este ruşine să arătăm ceea ce suntem”.

Fotografii din subsol au fost postate de Venediktova pe Facebook, la câteva zile după eliberarea celor 360 de ostatici, atunci când a anunţat şi că au fost identificaţi primii vinovaţi. Svitlana Baranova şi Lilia Bludshaya sunt supravieţuitoare şi au povestit chinul prin care au trecut.

„Ne-au forţat să intrăm în acea cameră fără ventilaţie, fără toalete, fără lumină”. Nu era loc suficient pentru paturi, dormeau pe jos: „Orcii, ruşi, ne-au deschis uşa la 7 dimineaţa să ne lase să mergem la baie. Dar nu întotdeauna. Uneori, treceau două sau trei zile fără să se deschidă. Aveam 4 găleţi pentru uz de „baie”, dar nu au fost niciodată suficiente. Nu erau hote, era o duhoare groaznică. Mirosul era atât de puternic încât unii au murit din lipsă de oxigen”, a spus Baranova.

Trupurile celor decedaţi erau în aceeaşi încăpere

Baranova povesteşte că trupurile celor morţi stăteu în aceeaşi încăpere. Mirosul era unul insuportabil, unii oameni o luaseră razna şi începuseră să lovească cu pumnii pereţii şi uşa.

„Din cei 360 de ostatici, 70-80 erau copii. Cel mai tânăr avea 21 de zile, iar cel mai în vârstă, 93 de ani. Nu am mâncat, nu am băut, ţipau cei mici. Mamele le-au cerut soldaţilor ruşi apă clocotită, pentru a găti, dar nimic. Pe 30 martie, nu ştiam dacă mai era armata în afara uşii. Aşa că ne-am hotărât să facem un steag alb din nişte cârpe şi să mergem până în satul din apropiere Krasne, unde ne-am întâlnit cu soldaţii ucraineni. Eram liberi. Am fost fericiţi, ne-am îmbrăţişat, am plâns. Acolo mi-am dat seama că sunt o supravieţuitoare”, a mai spus ea, potrivit Mediafax.

Majoritatea soldaţilor vinovaţi sunt tineri care provin din Tuva, o republică central-sudică a Siberiei, una dintre cele mai sărace regiuni ale Rusiei.

Venediktova a reamintit că în martie invadatorii i-au alungat pe locuitori din adăposturile lor. Oamenii au fost forţaţi să se dezbrace afară în frig - [soldaţii ruşi] căutau tatuaje patriotice şi lenjerie de corp militară. Iar armata rusă a furat maşini de spălat, televizoare, cuptoare cu microunde şi ceainice electrice din casele locuitorilor în timpul aşa-numitelor „percheziţii”.