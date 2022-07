Steagul Ucrainei flutură din nou pe Insula Şerpilor

”Drapelul Ucrainei a fost arborat pe insulă... operaţiunea a fost finalizată, insula a fost returnată în jurisdicţia Ucrainei”, a declarat Natalia Humeniuk, luni, fără a oferi niciun detaliu suplimentar.

Insula Şerpilor se află la aproximativ 48 de kilometri în largul coastei Ucrainei şi este aproape de căile maritime care duc spre Strâmtoarea Bosfor şi Marea Mediterană.

Trupele ruse au părăsit Insula Şerpilor din Marea Neagră, au anunţat săptămâna trecută Forţele Armate ucrainene, după ce au efectuat ceea o operaţiune ”de succes”.

⚡The military operation on Zmiiny (Snake) Island has been completed. The Ukrainian flag has been installed on the island, according to the head of the press center of the Defense Forces of Southern Ukraine, Nataliya Humenyuk.#UkraineWarNews#ArmUkraineNow pic.twitter.com/xUJBjfeidk