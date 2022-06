Soldaţii ucraineni au doborât un elicopter de luptă rusesc care zbura la altitudine foarte mică VIDEO

În imagini, care par a fi înregistrate de o dronă, se poate observa cum elicopterul rus încerca să zboare la o altitudine minimală deasupra câmpurilor până în momentul în care este lovit în zona de evacuare a motorului (la baza rotorului principal), după care începe să se rotească şi se prăbuşeşte la pământ.



O altă înregistrare a fost filmată în acelaşi loc, cu circa un minut înainte de doborârea aparatului Federaţiei Ruse, potrivit postării de pe contul de Facebook al Statului Major al armatei ucrainene. În imagini se observă un elicopter rus care a reuşit să părăsească zona, în timp ce lansează rachete luminoase, cunoscute sub numele de „capcane termice”, care au scopul de a deruta senzorii infraroşii ai rachetelor antiaeriene.

#Ukraine: Excellent footage of this Russian Mi-35M taken down today by a MANPADS at very low level.



Conflicting locations & missile ID are given by different sources: either way this is among the most clear shootdown footage yet & shows the danger that wide MANPADS usage poses. https://t.co/8m4e7P5fEz pic.twitter.com/yrANRfS7TV