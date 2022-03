Slovenia îşi va trimite diplomaţii înapoi la Kiev, anunţă premierul Jansa

Într-un mesaj postat pe Twitter, Jansa a spus că diplomaţii care se întorc sunt voluntari.

"Lucrăm pentru ca UE să facă acelaşi lucru”, a scris el, adăugând: "Ucraina are nevoie de sprijin diplomatic direct”.

La 15 martie, Janša, împreună cu prim-ministrul ceh Petr Fiala şi prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki, au vizitat Kievul şi s-au întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În urma întâlnirii - prima între liderii occidentali de când Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie - liderul ceh le-a spus ucrainenilor că "nu sunt singuri"

Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same. 🇺🇦needs direct diplomatic support. @SLOinUKR @ukraineoffice @Kabmin_UA_e @ua_parliament @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #defendUkraine @KyivPost @visegrad24