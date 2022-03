Serviciul ucrainean de Informaţii susţine că două avioane ruseşti au atacat o localitate din Belarus, venind dinspre Ucraina

Potrivit Serviciului de Informaţii al Ucrainei, două avioane de luptă ruseşti ar fi decolat din aeroportul Dubrovîţia, din Belarus, au intrat pe spaţiul aerian ucrainean după care s-au întors în Belarus şi au deschis focul asupra oraşului Kopani, astfel pentru a crea un pretext pentru atragerea militarilor belaruşi în război.

„Posibilă acţiune sub steag fals” anunţă şi Parlamentul Ucrainean pe pagina oficială de Twitter, adăugând că două avioane Suhoi Su-25 au intrat din Belarus în spaţiul aerian al Ucrainei, după care s-au întors către Belarus, unde au lovit mai multe ţinte.

⚡️⚡️⚡️The Air Defense Command of #Ukraine reports that #Russian troops attacked a settlement on the territory of #Belarus pic.twitter.com/E0A3uvu3DA