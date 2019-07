Serviciul secret ucrainean afirmă că cel care a organizat transportarea lansatorului BUK care a doborât cursa MH17 îşi ispăşeşte pedeapsa în Ucraina

În timpul unei conferinţe de presă de miercuri, în timp ce oferea detalii legate de transportarea lansatorului BUK, prezentând inclusiv fotografii şi materiale video, Maiakov a declarat: „Mulţumită acestui video şi acestui telefon, am stabilit persoana care deţine camionul, am identificat persoane dintre militanţii care l-au luat de la o firmă de automobile din Doneţk. Şi trei ani mai târziu am reuşit să-l reţinem pe acest bărbat, în timp ce traversa graniţa de pe teritoriul Rusiei pe teritoriul aflat sub controlul nostru. Acum acesta ispăşeşte o sentinţă aici, în Ucraina“, a spus adjunctul, citat de un corespondent Unian