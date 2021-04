Scandal la nivel înalt. Document retras de OMS, în care era criticat rsăpunsul Italiei la pandemie

„Ei pun în pericol relaţia specială dintre Tedros şi Itali”", a declarat într-un mesaj din 14 mai Ranieri Guerra, care era unul dintre cei 11 directori adjuncţi generali ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi actual consilier special al şefului OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Procurorii din Bergamo (nord) investighează răspunsul iniţial al Italiei la pandemia de COVID-19 şi suspectează că acest înalt responsabil italian din OMS i-a minţit, scrie Agerpres.



"Am fost brutal cu idioţii din documentul de la Veneţia", i-a scris Ranieri Guerra pe 17 mai unui înalt responsabil italian din Ministerul Sănătăţii, referindu-se la echipa condusă de Francesco Zambon, autorul principal al unui raport al OMS privind răspunsul Italiei la criză, retrasă în grabă de agenţia ONU.



Documentul, redactat de un birou al OMS la Veneţia, a fost publicat la 13 mai şi retras a doua zi. Una din concluziile cele mai uluitoare a fost că Italia dispunea de un plan de pregătire la pandemii depăşit, datând din 2006.



Documentul a apreciat, de asemenea, răspunsul iniţial al spitalelor italiene la pandemie ca fiind "improvizat, haotic şi creativ", compensând lipsa directivelor oficiale.



"Mi-am cerut scuze (ministrului italian al sănătăţii)", a adăugat Ranieri Guerra. "În cele din urmă, am ajuns până la Tedros şi am obţinut retragerea documentului", a scris el la 17 mai, referindu-se la directorul general al OMS.



Oraşul Bergamo a fost epicentrul primului val de coronavirus care a lovit Italia la începutul anului 2020, iar procuratura a deschis o vastă anchetă cu privire la posibila gestionare defectuoasă a crizei.



Ranieri Guerra a fost audiat de procurori în noiembrie, după ce Francesco Zambon a declarat că documentul OMS a fost eliminat pentru a evita punerea într-o lumină nefavorabilă a guvernului de la Roma.



Francesco Zambon, care a demisionat din OMS la 31 martie, a declarat pentru AFP că organizaţia se luptă să reziste presiunilor politice, reamintind acuzaţiile că ar fi fost reticentă să facă presiuni asupra Chinei în legătură cu originile pandemiei.



"Această mică poveste italiană te ajută să înţelegi marea istorie chineză", a spus Francesco Zambon, citat de AFP.