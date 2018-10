Expertiza foarte limitată în mecanismele Uniunii Europene a majorităţii celor care ne-au reprezentat la Bruxelles reprezintă o parte importantă a eşecului generalizat al României în Parlamentul European (PE). Oportunismul, nepotismul, clientelismul, corupţia şi inabilitatea de a construi alianţe rămân principalele probleme ale reprezentării noastre la Bruxelles.

Am auzit zeci, dacă nu sute, de declaraţii, care de care mai preţioase, despre nevoia de a implica femeile, tinerii şi minorităţile în politică. Că este nevoie de oameni noi şi de profesionalism. Că numirile ar trebui făcute meritocratic, că România are nevoie să promoveze profesionişti capabili şi nu pilele sau rudele baronilor atât în instituţiile naţionale, cât şi în cele europene.

Acţiuni care să transforme vorbele în fapte au fost rare şi de cele mai multe ori politicienii noştri au urmărit cu totul alte interese şi obiective decât cele afişate public. Dacă scoatem din ecuaţie apropiaţii politicienilor importanţi, rezultatele vorbelor sunt, practic, nule.

Soluţii care să schimbe starea de fapt există, iar alegerile pentru Parlamentul European sunt o foarte bună oportunitate. Mai jos, un posibil ghid:

Pentru alegerile europarlamentare, partidele ar putea propune, pentru fiecare poziţie, o echipă - şi nu un singur candidat.

Candidaţii pe listă, mai ales cei pe poziţii eligibile, ar putea ieşi public în campanie nu doar cu programul şi cu obiectivele, ci şi cu echipele cu care intenţionează să lucreze pentru ducerea la îndeplinire a acestuia. Echipele ar trebui să fie alcătuite, pe cât posibil, dintr-o femeie, un bărbat şi un tânăr sau o tânără între 18 şi 30 de ani. Specializaţi (în cazul tânărului /tinerei doritor/doritoare de specializare) într-un domeniu foarte important pentru România şi relevant pentru Uniunea Europeană şi în concordanţă cu temele care se numără printre obiectivele candidatului respectiv.

Pentru tineri, selecţia se va face în urma unui concurs de idei pe temele cele mai importante pentru ei şi, desigur, aliniate la priorităţile Uniunii Europeane. Fiecare europarlamentar ar trebui să acopere costurile pentru patru stagii anuale menite să atragă tineri promiţători capabili să ajute pe termen mediu şi lung România. Toţi ne vor reprezenta la Bruxelles şi vor fi ajutaţi de o echipă de asistenţi aleşi, şi ei, prin concurs. Fără nepotism, fără pile şi cât se poate de transparent şi meritocratic. Alcătuirea echipelor pentru Parlamentul European ar trebui să acopere cât mai bine nevoia de reprezentare a majorităţii românilor.

Reprezentarea femeilor în politică rămâne o problemă majoră. Cel de-al doilea cel mai mare partid din România are o reprezentare de 2% femei în forul de conducere. Media reprezentării femeilor în România este nu numai cu mult sub jumătatea mediei ţărilor nordice, dar şi sub media din Emiratele Arabe Unite sau Bahrain. Echipele mixte sunt o soluţie.

Regulile sunt clare - doar unul dintre ei va fi oficial membru al Parlamentului European. În cazul probabil în care unii dintre ei s-ar întoarce în politica de acasă, locul lor ar putea fi preluat de partenerul de sex opus de pe listă, lucru care va permite un transfer firesc de responsabilităţi şi posibilitatea ca un alt viitor politician să aibă o experienţă extrem de necesară pentru România.

Partidele ar trebui să prezinte pentru alegeri o hartă clară a intereselor României, iar cei care vor fi pe listele acestora ar trebui să fie oameni care au dovedit că au atât experienţa, cât şi determinarea de a ajuta România şi Europa să fie mai bune, mai respectate, mai profesioniste pe domeniile alese.

Datorită cheltuielilor cu stagiile, salariile din Parlamentul European vor deveni comparativ similare cu salariile deputaţilor şi senatorilor de la Bucureşti. Asta ar scădea în mod dramatic apetitul pentru Parlamentul European al oportuniştilor din politică. Salariile vor fi folosite pentru a construi o Românie aşa cum o merităm. Nu pentru sinecuri, nu pentru îmbogăţirea rudelor sau a pilelor.

Acesta ar trebui să fie începutul. Iniţiaţive similare ar trebui pregătite pentru alegerile locale si parlamentare. România ar deveni în acest fel un model de bune practici la nivel european, lucru care ar creşte în mod semnificativ impactul nostru la nivelul Uniunii. Ar creşte în mod sigur şi interesul pentru alegeri al celor care votează - mai ales al tinerilor.

Noi o vom face la RO+. Fiecare dintre viitori noştri europarlamentari va folosi fondurile avute la dispoziţie pentru a forma o nouă generaţie de politicieni foarte bine pregătiţi şi cu experienţă la nivel european. Fiecare dintre ei vor ajuta zeci de români să câştige o experienţă absolut necesară unei Românii europene. Ne-am dori tare mult să nu fim singurii care vor face asta.

România altfel nu se construieşte cu vorbe la televizor. Se construieşte cu acţiuni care să dovedească valorile pe care, altfel, nu prididim să le cerem celorlalţi, dar rar sau deloc le dovedim noi înşine.

* A contribuit Valeriu Nicolae