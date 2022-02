Roberta Metsola, şefa Parlamentului European, cere ca Rusia să fie exclusă din sistemul SWIFT

"Este corect ca UE să adopte sancţiuni masive, fără precedent şi severe împotriva Rusiei.

Avem nevoie de mai mult şi trebuie să fie mai extinse, inclusiv excluderea Rusiei din sistemul SWIFT şi sancţiuni individuale dure", a scris Roberta Metsola pe Twitter, vineri seară.

It is right for the EU to adopt massive, unprecedented, severe sanctions on Russia.



We need more and they must be further-reaching including the exclusion of Russia from the SWIFT system and tough individual sanctions with no-one off the table.



