Regina Elizabeth a II-a s-a adresat britanicilor: Dacă rămânem uniţi şi hotărâţi, vom învinge această boală. Ne vom întâlni din nou VIDEO

„Vreau să le mulţumesc tuturor celor din sistemul naţional de sănătate, precum şi îngrijitorilor şi celor care au roluri esenţiale, care îşi continuă îndatoririle de zi cu zi în afara casei pentru a ne ajuta pe noi toţi. Sunt sigură că naţiunea va fi alături de mine în a vă asigura că tot ce faceţi este apreciat şi că fiecare oră a muncii voastre grele ne aduce mai aproape de revenirea la vremuri mai normale.

Vreau să le mulţumesc şi celor care stau acasă, astfel ajutând la protejarea celor vulnerabili şi scutirea familiilor de durerea deja simţită de cei care au pierdut oameni iubiţi. Împreună înfruntăm această boală şi vreau să vă asigur că dacă rămânem uniţi şi hotărâţi, atunci o vom învinge”, a spus regina.

Ea a amintit şi de reacţia britanicilor în această perioadă şi de aplauzele adresate salvatorilor.

„Sper că în anii ce vor veni toată lumea va putea fi mândră de felul în care a reacţionat în faţa acestei provocări. Şi cei ce vor veni după noi vor spune că britanicii acestei generaţii au fost puternici. Că autodisciplina, hotărârea şi compasiunea încă ne caracterizează ţara. Mândria de a fi cine suntem nu este parte a trecutului nostru, ne defineşte prezentul şi viitorul. Momentele în care UK s-a unit pentru a-şi aplauda cadrele medicale şi personalul esenţial vor fi amintite ca expresie a spiritului nostru naţinal. Şi simbolul acestuia vor fi curcubeiele desenate de copii”.

