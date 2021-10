Regina Elisabeta a II-a plăteşte „milioane de lire” din averea ei avocaţilor prinţului Andrew, acuzat de abuzuri sexuale în SUA

Săptămâna trecută, ducele de York şi-a mărit echipa de avocaţi, angajând-o pe avocata Melissa Lerner, care i se alătură lui Andrew Brettler în acţiunea civilă privind abuzuri sexuale introdusă în august de americanca Virginia Giuffre la un tribunal din New York.

La începutul anului trecut, suveranul britanic a acceptat să plătească apărarea fiului său cu fonduri provenind din ducatul ei, Lancaster, care au crescut recent de la 1,5 milioane de lire (1,75 milioane de euro) la 23 de milioane de lire (26,9 milioane de euro).

Potrivit unor surse de la Casa Regală citate de The Daily Telegraph, se aşteaptă ca onorariile avocaţilor să fie de ordinul milioanelor, într-un proces care se va prelungi luni sau chiar ani şi care s-ar putea încheia cu o înţelegere financiară care ar creşte şi mai mult costul final.

Un tribunal din New York i-a fixat prinţului Andrew un termen până la 29 octombrie ca să răspundă denunţului de abuzuri sexuale prezentat de Virginia Giuffre. În acţiunea sa civilă, femeia afirmă că atunci când avea 17 ani a fost obligată să întreţină relaţii sexuale cu prinţul Andrew, la ordinele lui Jeffrey Epstein – acuzat că a coordonat o reţea de trafic sexual cu minore implicând personalităţi importante din lumea afacerilor şi a politicii -, şi ale „locotenentului” lui, Ghislaine Maxwell.





Prinţul Andrew, ţinta unei plângeri la New York pentru agresiuni sexuale, a recunoscut că este vizat de o procedură oficială, în cadrul unei anchete despre infracţiuni sexuale ale finanţatorului american mort în închisoare Jeffrey Epstein, potrivit unui document al justiţiei americane, scrie AFP.

În acest caz foarte neplăcut pentru familia regală britanică, al doilea fiu al reginei Elizabeth a II-a a fost acuzat public de agresiuni sexuale de o americancă. La începutul lui august, această femeie, Virginia Giuffre, a depus plângere la tribunalul federal din Manhattan pentru fapte care s-au produs acum mai mult de 20 de ani, pe când era minoră.

Potrivit plângerii lui Giuffre, el era unui dintre "bărbaţii puternici" căreia ea i-a fost "predată în scop sexual" pe când a victimă între 2000 şi 2002, de la vârsta de 16 ani, în reţeaua de trafic sexual pentru care finanţatorul Jeffrey Epstein a fost condamnat şi închis, înainte de a se sinucide în închisoarea din Manhattan, în vara lui 2019.

Prinţul Andrew, care respinge "categoric" aceste acuzaţii, este suspectat că a "agresat-o sexual" pe Virginia Giuffre de trei ori: la Londra, la o apropiată a lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, şi pe proprietăţile omului de afaceri din New York şi în Insulele Virgine.

Prinţul Andrew a acordat în noiembrie 2019 un interviu considerat calamitate de BBC, în care nu şi-a exprimat niciun regret pentru prietenia lui Epstein, nici minima empatie faţă de victime.

El a emis îndoieli faţă de autenticitatea unei fotografii în care apare cu Virginia Giuffre şi, în plan îndeprtat, Ghislaine Maxwell, care rămâne închisă şi al cărei proces trebuie să înceapă pe 29 noiembrie, al New York. În ciuda negărilor sale, prietenia cu Jeffrey Epstein l-a determinat să se retragă din viaţa publică.

În august 2019, Epstein s-a sinucis în celula sa la scurt timp după ce a fost arestat, la New York, în timp ce Maxwell rămâne în închisoare într-un alt centru penitenciar din New York, sub acuzaţia că l-a ajutat pe omul de afaceri să recruteze minore pentru activităţile de trafic sexual.