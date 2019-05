Reacţii la Londra şi la Bruxelles după anunţul demisiei şefei Guvernului britanic

Considerat drept favorit la înlocuirea Theresey May la conducerea Partidului Conservator şi, implicit, a Guvernului britanic, Boris Johnosn a apreciat că a „venit timpul să punem Brexitul în aplicare“.

„Mulţumim pentru serviciile stoice pe care le-aţi făcut ţării noastre şi Partidului Conservator. A venit timpul acum să urmăm îndemnurile (dumneavoastră, n. red.): să ne unim şi să punem Brexitul în aplicare“, a scris pe Twitter fostul ministru de Externe, un susţinător al unei rupturi clare între Regatul Unit şi Uniunea Europeană (UE).

Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a scris pe Facebook că „ultimul lucru de care ţara are nevoie este o nouă luptă între conservatori şi un nou premier neales“. Corbyn a solicitat organizarea de alegeri generale anticipate.

„Premierul a avut dreptate să îşi dea demisia. Ea a acceptat în sfârşit ceea ce ţara ştia de mai multe luni, şi anume că nu poate guverna“, a reacţionat liderul laburist.

„Partidul Conservator a eşuat în privinţa Brexitului şi nu este capabil să îmbunătăţească vieţile cetăţenilor. Parlamentul este blocat şi conservatorii nu oferă soluţii pentru provocările majore cu care se confruntă ţara. Ultimul lucru de care această ţară are nevoie este o nouă luptă internă între conservatori şi un premier neales“, a subliniat el.

„Oricine va deveni noul lider conservator trebuie să lase poporul să decidă viitorul ţării prin noi alegeri generale“, a încheiat Jeremy Corbyn, potrivit news.ro.

Theresa May a „evaluat greşit din punct de vede politic dispoziţia ţării şi a partidului“ său, a apreciat vineri şi Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, preluat de AFP.

„Doi lideri conservatori cu instincte pro-UE au plecat până acum. Fie partidul învaţă lecţia, fie moare“, a adăugat el, referindu-se la demisia lui David Cameron după referendumul din 23 iunie 2016, în care 52% dintre britanicii care s-au prezentat la urne au votat în favoarea ieşirii ţării lor din UE.

Comisia Europeană nu îşi schimbă poziţia în privinţa Brexitului

De la Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a preşedintelui Comisiei Europene a insistat asupra imposibilităţii renegocierii acordului pentru Brexit.

„Preşedintele (Comisiei Europene, Jean-Claude, n. red.) Juncker a urmărit anunţul din această dimineaţă al prim-ministrului (Theresa May, n. red.) fără nicio bucurie personală“, a declarat Mina Andreeva, citată de Reuters şi Agerpres.



„Theresa May este o femeie curajoasă, faţă de care are un mare respect. Preşedintelui i-a plăcut foarte mult şi a apreciat să lucreze cu prim-ministrul May. În mod egal, el va respecta şi va stabili relaţii de lucru cu orice alt nou prim-ministru. Poziţia noastră privind acordul de retragere este aceea că nu există nicio modificare din acest punct de vedere“, a adăugat ea.



„Ipoteza de lucru este că Brexitul se va produce în continuare pe 31 octombrie“, a afirmat purtătoarea de cuvânt a lui Juncker.

Într-un comunicat, Partidul Conservator a anunţat că succesorul lui May urmează să fie numit până înaintea vacanţei parlamentare, la 20 iulie.

