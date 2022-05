Război în Ucraina. Cel puţin 10 civili ucişi în bombardamente ruseşti asupra oraşului Sievierodoneţk

Numărul morţilor ar putea fi şi mai mare, dar din cauza bombardamentelor constante, este dificil să identifici numărul exact al victimelor, a mai spus Serghei Gaidai, guvernatorul regiunii.

El a declarat în cursul zilei de luni că bombardamentele puternice au provocat incendii în zone rezidenţiale.

⚡️ Russian shelling kills 10 people in Sievierodonetsk.



According to Luhansk Oblast Governor Serhiy Haidai, at least 10 people were killed on May 16. The final death toll could be even higher, he said.