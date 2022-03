Război în Ucraina. Muncitorii de la o centrală nucleară blochează accesul forţelor ruse VIDEO

Videoclipurile postate pe pagina de Facebook a autorităţii locale au arătat o mulţime mare purtând steaguri ucrainene blocând drumul miercuri dimineaţă.

Pentru a bloca artera au fost folosite şi camioane de gunoi.

#Ukraine 🇺🇦: residents are doing everything they can to fortify Energodar (#Zaporizhzhya region) and #Europe's largest nuclear power plant, as the Russian invasion stands on the edge of town. pic.twitter.com/5PojrjRaXX