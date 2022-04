Război în Ucraina. Explozie în Herson, ocupat de ruşi, lângă turnul principal de televiziune din oraş. Forţele ruse au instalat un nou guvern local VIDEO

Agenţia de ştiri de stat rusă RIA Novosti a declarat că Ucraina a tras trei rachete în oraş, care se află sub ocupaţie rusă de la începutul lunii martie, iar două dintre rachete au fost doborâte.

Un videoclip, care circulă pe reţelele de socializare, arată o explozie în aer, urmată de o explozie de foc lângă turnul TV Herson.

CNN spune că a confirmat autenticitatea videoclipului.

This evening UAF performed a missile strike on the TV tower in occupied #Kherson. As a result, russian propaganda channels stopped broadcasting in this region. pic.twitter.com/caLVYErMau