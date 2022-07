Ramzan Kadîrov, scenetă de prost gust care are ca subiect „capitularea” Ucrainei. Zelenski este interpretat de un actor rus VIDEO

Kadîrov apare în filmare şi ţine mâna pe umărului falsului preşedinte ucrainean în timp ce acesta scrie litera Z, devenită simbol al invaziei ruse, pe o foaie.

Actorul a fost plătit de cecen ca să recite capitularea Kievului. Videoclipul a fost distribuit pe reţelele de socializare, începe cu imnul Ucrainei şi se termină cu Kadîrov care primeşte actul de înfrângere.

„Dragi cetăţeni! Eu, preşedintele Ucrainei, Comandantul Suprem al forţelor armate sunt de acord cu o capitulare necondiţionată a tuturor forţelor noastre armate. Pe uscat, pe mare şi în aer, de asemenea şi a tuturor forţelor care acum se află sub comandă ucraineană. Garantez demilitarizarea completă şi denazificarea Ucrainei timp de o lună, din ziua semnării actului de capitulare, imediat”, citeşte actorul care-l imită pe preşedintele ucrainean, potrivit Digi24.

Liderul cecen apare în scenă şi îl strânge de umăr pe actor, reamintindu-i că trebuie să semneze actul de capitulare. Actorul se conformează şi rosteşte „Ahmat este puterea”, sloganul trupelor cecene prezente în Ucraina (Ahmat Kadîrov a fost tatăl lui Ramzan şi şef al cecenilor - n.r.). Temutul „actor şef” cecen îşi rezervă dreptul la ultima replică şi spune: „Am demonstrat asta (că Ahmat este puterea), da. De mult timp trebuia să faci asta, de ce ai întârziat?”, adresându-se falsului preşedinte care semnează cu litera Z, simbolul războiului declanşat de Putin.

#Kadyrov is wilding again



"I, the president of #Ukraine, the supreme commander of the armed forces of #Ukraine hereby agree to the full capitulation—demilitarization— denazification of #Ukraine of all forces #RussiaUkraineWar #Ukrainian pic.twitter.com/5WAM7wjND8