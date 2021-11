Protest violent la Bruxelles faţă de măsurile anti-Covid | FOTO, VIDEO

Potrivit poliţiei belgiene, zeci de mii de oameni au participat la demonstraţie.

Marşul a început paşnic, însă forţele de ordine au folosit ulterior tunuri cu apă şi gaze lacrimogene după ce mai mulţi participanţi au lansat diverse proiectile.

Confruntarea dintre poliţie şi demonstranţi a avut loc în apropierea districtului UE din capitala belgiană.

Poliţia a transmis că 35.000 de oameni au mărşăluit de la Gara de Nord din Bruxelles în semn de protest faţă de noile măsuri anunţate de Guvern miercuri.

Demonstraţia, cu numele „Împreună pentru libertate”, a fost centrată pe faptul că accesul în localuri şi alte spaţii publice este interzis persoanelor nevaccinate.

LOOK: New Covid restrictions sparked massive demonstrations in Brussels on Sunday.



Belgium recently extended the use of face masks and mandatory remote work in an attempt to contain a new surge of cases https://t.co/zpiG7ZiaTA pic.twitter.com/O4gPEJpuqS