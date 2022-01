Protest masiv duminică la Bruxelles: Manifestanţii au spart geamurile sediului Serviciului Extern al UE. 70 de persoane au fost arestate | FOTO VIDEO

Poliţia a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a elibera parcul Cinquantenaire din apropierea instituţiilor UE, după ce grupuri de protestatari au aruncat cu obiecte în poliţişti şi i-au atacat. Imagini filmate în direct arată protestatari aruncând garduri metalice şi un coş de gunoi în flăcări către poliţiştii aflaţi în apropierea lor la intrarea unei staţii de metrou.

Protestatarii au atacat sediul Serviciului European de Acţiune Externă(SEAE)

În violenţele care au izbucnit duminică, manifestanţi cu cagule şi mascaţi au spart geamuri ale birourilor Serviciului de Acţiune Externă al Uniunii Europene, principalul organism diplomatic al acesteia. „Intrarea laterală a fost vandalizată", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei, adăugând că nimeni nu a fost în pericol.

Josep Borrell a postat pe Twitter o fotografie a unui geam spart şi a mulţumit poliţiei pentru intervenţie. „Condamn cu fermitate distrugerile şi violenţele fără sens de la manifestaţia de astăzi de la Bruxelles”, a scris el.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.



Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx