VIDEO Protest istoric. Peste 200.000 de cehi au protestat la Praga şi au cerut demisia premierului acuzat de corupţie

Fost comunist, populistul Babis se confruntă cu o serie de acuzaţii de corupţie şi o anchetă a Comisiei Europene privind un posibil conflict de interese în jurul holdingului său, Agrofert, cu afaceri în agricultură, presă şi sectorul chimic.

Şeful Guvernului ceh respinge acuzaţiile.

Babis a fost identificat şi ca agent, în dosarele secrete ale poliţiei din anii '80, lucru dezminţit de miliardar. Guvernul său, de coaliţie minoritară, este susţinut în Parlament de Partidul Comunist.

Mişcarea "Milioane de momente pentru democraţie", organizatoarea manifestaţiei, a cerut premierului să găsească o soluţie la conflictele de interese sau să se retragă.

Manifestaţia are loc în weekendul care marchează a 30-a aniversare de la Revoluţia de Catifea.

Tens of thousands of Czechs are attending a rally in the capital against Prime Minister Andrej #Babis on the weekend marking the 30th anniversary of the country’s Velvet Revolution. pic.twitter.com/iwTRqDp7S9 https://t.co/TXDeS1MN28