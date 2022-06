Sute de avocaţi dau în judecată, în numele victimelor, regimul Putin, mercenarii şi oligarhii care susţin războiul în Ucraina

Echipa, formată din sute de avocaţi şi un număr de firme de avocatură importante, intenţionează să introducă „acţiuni multiple în diferite jurisdicţii împotriva unor ţinte diferite”, inclusiv Regatul Unit şi SUA, a declarat de la Kiev Jason McCue, un avocat din Londra care coordonează iniţiativa,

Planul constă în obţinerea hotărârilor judecătoreşti prin care să fie sechestrate bunurile ruseşti de pe tot globul.

Printre ţinte s-ar putea afla statul rus şi contractori militari privaţi, cum ar fi Grupul Wagner, despre care se crede că a fost activ în Ucraina. Dar procesele civile vizează de asemenea şi oameni de afaceri aflaţi în legături cu aceşti mercenari şi care susţin efortul de război rusesc. Avocatul britanic crede că astfel vor putea fi vizate nu doar bunurile deja afectate de sancţiuni, ci şi cele încă neincluse în aria sancţiunilor occidentale.

Acţiunea colectivă va fi privată, independent de statul ucrainean, însă avocaţii vor avea nevoie de accesul la dovezile şi informaţiile de la servicii ale Ucrainei.

Între susţinătorii iniţiativei se află deputatul şi omul de afaceri ucrainean Serhii Taruta, care se ocupă de facilitarea întâlnirilor avocaţilor şi anchetatorilor cu oficialii ucraineni.

Taruta, care este din Mariupol, şi-a pierdut o mare parte din afaceri când Rusia şi împuterniciţii săi au preluat mai mult de jumătate din regiunea Donbas în 2014. De data asta, omul de afaceri ucrainean şi-a pierdut prieteni, colegi şi un văr în bombardamentele armatei ruse asupra Mariupol, care acum este sub ocupaţie rusă.

„Ucrainenii au aşteptat 20 de ani pentru urmărirea penală a lui [Pavlo] Lazarenko, iar acum opt pentru MH17”, a declarat Taruta, referindu-se la un caz împotriva fostului prim-ministru al Ucrainei, care a delapidat milioane de oameni, dar şi la un caz pe rol la Haga privind doborârea în 2014 a unui zbor Malaysian Airlines.

„Trebuie să dezvoltăm un mecanism mai rapid [de compensare]. Căile normale sunt prea lente”, a spus deputatul ucrainean.

Ucraina judecă crimele de război ale soldaţilor ruşi

Ucraina a început deja urmărirea penală a soldaţilor ruşi capturaţi pentru crime de război, iar alte cazuri de crime de război ar putea fi judecate ulterior în instanţele internaţionale. Numai că cererile de despăgubiri pentru daune de război sunt mai complicate, McCue explicând că parţial ideea din spatele lansării rapide a cazului a fost motivată de faptul că despăgubirile la nivel de stat sunt rareori posibile.

„Adesea, când se ajunge la negocieri, problema reparaţiilor este lăsată deoparte pentru ca eforturile colective să se concentreze pe sustenabilitatea păcii”, a spus avocatul britanic.

Potrivit lui Serhii Taruta, persoanele care au pierdut o persoană dragă, au suferit pierderi ale proprietăţii ori care au fost rănite vor fi primii beneficiari ai despăgubirilor, următorii în ordine fiind instituţiile de stat şi locale şi abia apoi întreprinderile. Deputatul ucrainean a estimat că cererea totală potenţială ar putea fi de nu mai puţin de 1 trilion de dolari.

Câteva echipe de anchetatori s-au alăturat demersului pentru a ajuta echipa să găsească bunuri ale oamenilor de afaceri ruşi despre care cred că sunt complici la efortul de război al Moscovei.

Printre acestea se numără Bellingcat, un grup de jurnalişti care investighează de mai mulţi ani activităţile Grupului Wagner şi ale altor contractori militari privaţi ruşi.

„Monitorizăm îndeaproape activitatea în Ucraina a unităţilor de mercenari din Rusia ”, a declarat Christo Grozev, directorul executiv al Bellingcat.

„Credem că o incursiune mai adâncă în lanţul de comandă al Grupului Wagner şi în legăturile sale cu autorităţile oficiale ruse nu numai că ar contribui la a face dreptate pentru victimele invaziei şi familiile lor, ci va prilejui mai multă conştientizare şi transparenţă publică privind modul în care se duce Rusia acest război”, a spus Grozev.

O parte cheie a cazului va consta în pledoaria că invazia Rusiei nu este doar un război agresiv, ci se încadrează, cel puţin parţial, în definiţia legală a terorismului, ceea ce ar face mai uşoară procedura confiscării bunurilor.

„Toate echipele juridice din diferite ţări sunt mulţumite că avem ceea ce ne trebuie. Echipa este foarte solidă”, a explicat McCue.

McCue are o vastă experienţă în cazuri similare, dar la scară mai mică, prima sa victorie fiind câştigată în numele victimelor bombardamentului Omagh din 1998, în care patru bărbaţi au fost găsiţi răspunzători pentru bombardament şi au fost obligaţi să plătească despăgubiri familiilor victimelor.

„Poliţia avea dovezile necesare, dar nimeni nu a fost acuzat din cauza procesului de pace. Aşadar, am făcut o acţiune civilă şi am câştigat, Am reuşit să luăm case la doi dintre acuzaţi”, a spus McCue, adăugând: „Cazul Omagh nu a fost despre bani, ci despre a dovedi cine a făcut-o. Acest caz este despre bani”, a spus McCue.

El s-a arătat încrezător că, deşi va presupune o muncă enormă de investigare şi clasificare a categoriilor de victime, cazul Ucrainei are şanse mari de succes

„Ceea ce ştim este că, dacă nu facem asta, este mai puţin probabil ca oamenii să obţină ceva. Ancheta ne măreşte şansele”, a arătat McCue.