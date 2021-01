Probleme post-Brexit. Companii din UE refuză livrări în Marea Britanie din cauza birocraţiei apărute

Firma de piese de biciclete Dutch Bike Bits, cu sediul în Olanda, a anunţat că va face livrări în toate ţările, cu excepţia Marii Britanii. „Suntem forţaţi de politica aplicată de britanici să oprim cooperarea cu clienţi britanici”, a transmis compania.



O altă firmă, Beer On Web, cu sediul în Belgia, a anunţat că va evita Marea Britanie, „din cauza măsurilor aplicate în contextul Brexit”.



Companiile sunt nemulţumite că întâmpină costuri mai mari şi birocraţie suplimentară din cauza condiţiilor impuse de autorităţile fiscale britanice. Serviciul britanic pentru Venituri şi Vămi (HMRC) a modificat reglementările privind plata TVA de la 1 ianuarie, în contextul încheierii tranziţiei post-Brexit. TVA-ul este colectat la punctele de vânzare, nu la punctele de import, iar produsele din spaţiul UE sunt tratate în acelaşi mod ca cele din afara spaţiului comunitar. Practic, companiile străine de tip retail care livrează produse în Marea Britanie trebuie să se înscrie pentru plata TVA-ului în Marea Britanie dacă valoarea produsului este mai mică de 150 de euro (135 de lire sterline).



„Pentru acest serviciu, autorităţile britanice intenţionează să taxeze fiecare companie din lume care exportă în Marea Britanie. În mod clar, aceste lucru este ridicol pentru o ţară, să ne imaginăm că fiecare ţară din lume ar avea aceeaşi idee. Dacă fiecare ţară ar decide să se comporte la fel, am avea 195 de taxe în fiecare an, ar trebui să ne adaptăm schimbărilor legislaţiei fiscale din 195 de ţări, să avem bilanţuri contabile pentru 195 de ţări şi să facem plăţi la 195 de oficii fiscale din 195 de ţări, să depăşim toate obstacolele pentru a demonstra că facem toate aceste lucruri onest şi fără greşeli”, a argumentat compania Dutch Bike Bits.



„Dacă sunteţi nemulţumiţi de această situaţie şi aveţi tot dreptul să fiţi, vă rugăm să vă adresaţi reprezentanţilor aleşi din Marea Britanie”, subliniază Dutch Bike Bits., citat de BBC, preluat de mediafax.ro.



Alte firme speră că deciziile proprii de suspendare a livrărilor în Marea Britanie vor fi doar temporare. Compania finlandeză Scandinavian Outdoor, a transmis: „În acest moment, nu facem livrări în Marea Britanie. Din cauza Brexit, am închis temporar magazinul pentru clienţii domiciliaţi în Marea Britanie. Comenzile vor fi posibile imediat ce înregistrarea pentru plata TVA-ului şi întreaga procedură de vânzări în Marea Britanie după-Brexit vor fi rezolvate”.

Expatriaţi britanici care trăiesc în Spania s-au plâns, duminică, că li s-a refuzat îmbarcarea la bordul unui zbor Airways/Iberia de la Londra la Madrid, pe motivul că permisul lor de rezidenţă nu mai era valid după Brexit, transmite AFP.



Fotograful Max Duncan, unul din cei care nu s-au putut îmbarca sâmbătă pe aeroportul Heathrow din Londra, a postat pe Twitter că mai mulţi expatriaţi britanici erau „disperaţi că nu pot reveni acasă“, compania aeriană comunicându-le că documentele justificative cunoscute sub numele de ‘certificate verzi’ nu erau „valabile după Brexit“.



Într-un video postat pe Twitter, cetăţeni britanici îşi exprimau stupefacţia şi nemulţumirea că nu s-au putut îmbarca.



În replică, ambasada britanică în Spania a transmis că „aceasta nu ar fi trebuit să se întâmple“ şi că autorităţile spaniole confirmaseră sâmbătă seara că „documentul verde de reşedinţă va fi valabil pentru călătoriile de revenire în Spania, aşa cum este indicat în recomandările noastre către călători“.



„Cu privire la complicaţiile identificate ieri pe aeroportul Heathrow, ţinem să precizăm că ele s-au datorat unei probleme de comunicare specifice cu anumite companii aeriene şi că au privit un număr foarte mic de călători. Problema a fost corectată ieri“, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a MAE spaniol.



Ea a precizat că, duminică, „traficul aerian între Regatul Unit şi Spania se desfăşoară normal pentru toţi cetăţenii din Spania şi Andorra şi pentru toţi cetăţenii britanici rezidenţi în Spania sau Andorra“.



În Spania sunt înregistraţi peste 300.000 de britanici, majoritatea dintre ei fiind pensionari care trăiesc pe coasta de sud, atraşi de vremea blândă şi de costul mult mai mic al vieţii.



Britanicii îşi pot păstra dreptul de rezidenţă în Spania dacă până la 31 decembrie 2020 au furnizat o adresă de reşedinţă permanentă, un cont bancar spaniol, au asigurare de sănătate şi pot justifica venituri suficiente.