Privelişte rară: Mykonos şi toate insulele Cicladele sunt acoperite de zăpadă

Temperaturile au coborât până la -14 grade Celsius în timpul nopţii, când frontul numit „Elpis” (cuvântul grecesc pentru „speranţă”) a adus prima zăpadă a iernii în centrul Atenei. Parlamentul şi-a suspendat activitatea, şcolile au fost închise în întreaga zonă a Atenei, iar accesul cu metroul la aeroport a fost întrerupt, au anunţat autorităţile.

Ninsorile sunt aşteptate să continue până marţi şi vor fi urmate de temperaturi sub zero grade, a precizat autoritatea de protecţie civilă din Grecia.

