Primarul Londrei: Donald Trump este ca un fascist al secolului 20

Într-un articol publicat în jurnalul the Observer, Khan a condamnat primirea oficială a lui Trump şi a soţiei sale Melania, care vor fi primiţi de regină în timpul vizitei de trei zile. Vizita ar urma să provoace proteste masive, marţi.





”Preşedintele Donald Trump este unul dintre cele mai elocvente exemple ale unui pericol global tot mai mare. Extrema dreapta este în creştere la nivel mondial, punând în pericol drepturile şi libertăţile câştigate cu greu şi valorile care ne-au definit societăţile liberale, democratice timp de peste 70 de ani.





“Viktor Orban în Ungaria, Matteo Salvini în Italia, Marine Le Pen în Franţa şi Nigel Farage aici, în Marea Britanie, dar cu noi metode sinistre de librare a mesajului lor. Şi câştigă teren, putere şi influenţă în locuri unde ar fi fost de neconceput în urmă cu câţiva ani”, a scris primarul.





Khan, care este în conflict cu Trump de când a devenit primar, în 2016, a adăugat: ”Acesta este un om care a încercat să exploateze temerile londonezilor după un atac terorist oribil în oraşul nostru, a amplificat tweet-urile unui grup rasist britanic, a denunţat ca ştiri false dovezile ştiinţifice solide care avertizează în privinţa pericolelor schimbărilor climatice, iar acum încearcă să intervină fără ruşine în alegerile pentru conducerea Partidului Conservator prin susţinerea lui Boris Johnson pentru că el consideră că aceast lucru îi va permite să câştige un aliat la Numărul 10, pentru agenda sa dezbinatoare”.





Sâmbătă, Trump a ignorat convenţia diplomatică care cere liderilor să nu se amestece în problemele interne ale altor state, în special înaintea unor vizite, prin susţinerea lui Johnson ca succesor al Theresi May, într-un interviu acordat publicaţiei Sun. Trump s-a mai folosit de interviu pentru a o descrie pe ducesa de Sussex ca fiind ”obraznică”.





Într-un alt interviu acordat publicaţiei Sunday Times, Trump a afirmat că ar vrea să îl cunoască pe Jeremy Corbyn înainte de a-i transmite informaţii secrete şi i-a sugerat lui Nigel Farage să negocieze cu Bruxelles-ul, dacă UE nu va oferi Marii Britanii ceea ce doreşte.





Mel Stride, liderul nou ales al Camerei Comunelor, şi-a exprimat surpriza faţă de comentariile lui Trump, afirmând că în timp ce preşedintele are dreptul la opinie, nu va fi el cel care îl va alege pe viitorul prim-ministru.





Corbyn a spus: “Încercarea preşedintelui Trump de a decide cine va fi viitorul prim-ministru al Marii Britanii este un amestec inacceptabil în democraţia ţării noastre. Viitorul premier ar trebui să fie ales nu de către preşedintele american, nici de cei 100.000 de membri nereprezentativi ai Partidului Conservator, ci de către poporul britanic, în alegeri generale”.





Jo Swinson, vicepreşedintele Liberal Democraţilor, a declarat că susţinerea lui Boris Johnson de către Donald Trump nu ar trebui să fie o surpriză, pentru că sunt de aceeaşi factură.





”Boris Johnson este ceea ce obţii dacă îl trimiţi pe Donald Trump la Eton”, a afirmat Swinson.





”Niciunul nu este calificat să conducă, ambilor le place să jignească oamenii şi ambii reprezintă o ramură a naţionalismului şi a populismului pentru care avem nevoie de o mişcare liberală care să i se opună”, a arătat Swinson.





În mai 2016, Trump l-a provocat pe Khan la un test de IQ, după ce primarul a afirmat că opiniile preşedintelui faţă de islam sunt ”ignorante”. Apoi, după atacul terorist de pe podul Ondrei şi piaţa Borough din 2017, preşedintele l-a acuzat pe Khan de comportament ”patetic”. În iulie anul trecut, Trump a afirmat că premierul Londrei ”a făcut o treabă foarte proastă în privinţa terorismului”.





Organizatorii protestelor de marţi au spus că îşi vor exprima nemulţumirea atât împotriva lui Trump cât şi a viziunilor sale mai largi, inclusiv cele referitoare la Brexit, despre care preşedintele american a spus că îl susţine.





”Protestele de marţi nu sunt doar împotriva lui Trump şi împotriva trumpismului, o politică a rasismului şi a bigotismului. Trump este parte a unui curent naţionalist global, iar Brexitul şi susţinătorii acestuia sunt franciza britanică a acestuia. Ca şi Trump, Brexitul este un pericol pentru drepturile şi libertăţile noastre fundamentale şi promite un viitor al diviziunilor, al disperării şi ar economiei de dreapta”, a spus Alena Ivanova, organizatoare de campanie pentru organizaţia Another Europe is Possible.





Cel puţin 250.000 de oameni sunt aşteptaţi să participe la demonstraţia din centrul Londrei, pe un traseu aflat între Piaţa Trafalgar şi Piaţa Parlamentului, când Trump se va întâlni cu Theresa May în Downing Street.





Bebeluşul uriaş cu chipul lui Trump ar urma să fie ridicat în Piaţa Trafalgar, dar numai dacă pagina de strângere de fonduri pentru caritate ”împotriva politicii urii şi diviziunilor” va atrage 30.000 de lire sterline, au anunţat organizatorii.

