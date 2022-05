Preşedintele Sloveniei l-a nominalizat pe preşedintele Mişcării Svoboda pentru funcţia de prim-ministru

Preşedintele Republicii Slovenia, Borut Pahor, l-a nominalizat pe preşedintele partidului Mişcarea pentru Libertate (Svoboda), Robert Golob, pentru postul de prim-ministru al ţării, potrivit unui mesaj postat luni pe pagina de Twitter a preşedintelui.

„Am purtat negocieri oficiale cu şefii fracţiunilor parlamentare, în cadrul cărora am reuşit să stabilesc cu siguranţă că Robert Golob are sprijinul necesar al deputaţilor pentru a fi ales prim-ministru. <...> De aceea am semnat luni o scrisoare adresată preşedintelui Adunării Naţionale, în care propun candidatura lui Robert Golob la funcţia de prim-ministru al Republicii”, a scris preşedintele.

Potrivit Agenţiei de presă slovene, miercuri va avea loc votul în Adunarea de Stat a republicii privind candidatura lui Golob la funcţia de prim-ministru. Este de aşteptat ca marţi, împreună cu şeful „social-democraţilor” Tanya Fayon şi liderul „Stângii” Luka Mesets, să semneze un acord de coaliţie.

Mişcarea Svoboda, aflată în opoziţie, a câştigat alegerile parlamentare din republică din 24 aprilie, obţinând 34,45% din voturi, locul doi fiind ocupat de Partidul Democrat Sloven, care este condus de premierul Janez Jansa (23,48% din voturi). ), iar poziţia a treia de „Noua Slovenia - Creştin Democraţi” (6,86%). Poziţia a patra este ocupată de partidul „Social Democraţi” (6,69%), iar pe locul cinci s-a aflat „Stânga” (4,46%). Restul partidelor nu au obţinut 4% din voturile necesare pentru a intra în Parlament.