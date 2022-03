Presa ucraineană: Mai mulţi soldaţi ruşi au ajuns la spital în Belarus după ce ar fi fost expuşi la radiaţiile de la Cernobîl

Potrivit Visegrad 24, care citează agenţia ucraineană de presă Unian, şapte autobuze cu soldaţi ruşi care ar avea sindromul iradierii acute ar fi ajuns la un spital din Belarus.

7 busses with Russian soldiers suffering from Acute Radiation Syndrome have arrived to a hospital in Belarus from the Chernobyl Exclusion Zone in Ukraine.



They allegedly dug trenches in the highly radioactive Red Forest - UNIAN News Agency pic.twitter.com/3ZcqoF6c9I