Premierul Theresa May a supravieţuit moţiunii de cenzură, dar trebuie să găsească o soluţie  pentru Brexit

Camera Comunelor a respins la limită, miercuri seară, moţiunea de cenzură depusă de opoziţia laburistă la adresa Guvernului Theresa May, care rămâne astfel în funcţie şi încearcă să găsească soluţii pentru depăşirea impasului în procedura Brexit.



În favoarea demiterii Guvernului Theresa May s-au pronunţat 306 deputaţi britanici, iar împotrivă 325, informează postul Sky News.



"Sunt mulţumită că membrii Camerei Comunelor au respins moţiunea împotriva Guvernului, nu voi trata cu uşurinţă această responsabilitate. Voi continua să lucrez în sensul promisiunii solemne faţă de poporul acestei ţări şi pentru ieşirea din Uniunea Europeană", a declarat Theresa May după anunţarea rezultatului.



Premierul conservator a anunţat că va organiza o serie de întâlniri cu lideri ai Parlamentului şi cu liderii partidelor de opoziţie, pe tema Brexit.

Acum May are termen până luni să prezinte un ”plan B”. Ea are mai multe opţiuni - şi anume să se angajeze să se întoarcă la Bruxelles sau să ceară o amânare a datei Brexitului. Respingerea textului sporeşte totodată posibilitatea unui divorţ fără acord - cel mai rău scenariu pentru mediile economice.



Premierul britanic Theresa May a dat asigurări, miercuri, că ţara sa va părăsi Uniunea Europeană la 29 martie şi că blocul comunitar va lua în considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai dacă există un plan alternativ de ieşire credibil, transmite Reuters.



„Politica guvernului este aceea că părăsim Uniunea Europeană pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai dacă în realitate este clar că există un plan care să se îndrepte către convenirea unui acord”, a declarat May în parlamentul britanic, a doua zi după respingerea masivă de marţi seara din Camera Comunelor a acordului negociat de guvernul său cu Bruxelles.



Comisia Europeană a precizat miercuri că liderii Uniunii Europene ar putea decide să extindă termenul de 29 martie pentru ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar în cazul în care Londra furnizează un motiv valid pentru o astfel de cerere.



„Marea Britanie nu a solicitat o prelungire. Dacă va exista o cerere de prelungire din partea Marii Britanii în care să fie prezentate motivele unei astfel de prelungiri, va trebui ca UE27 să ia o decizie în unanimitate”, a declarat într-o conferinţă de presă purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas.



Acelaşi purtător de cuvânt, citat de agenţia EFE, a precizat că UE nu va renegocia acordul convenit cu Londra şi respins marţi de Camera Comunelor.



Totuşi, negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a evocat miercuri în Parlamentul European posibilitatea renegocierii declaraţiei politice privind viitoarea relaţie dintre UE şi Regatul Unit. Potrivit lui Barnier, Consiliului European (ce reuneşte şefii de stat sau de guvern din ţările UE) „mereu a spus că dacă Regatul Unit îşi schimbă în viitor liniile roşii şi ia decizia de a avea ambiţia să meargă dincolo de un simplu acord de liber schimb, atunci UE va fi pregătită imediat să ia în calcul această evoluţie şi să dea un răspuns favorabil”, a declarat negociatorul-şef al UE.



Cencelarul german Angela Merkel a subliniat că ”încă mai este timp de negociat” întrebând-o totodată pe Theresa May ”ce propune”.